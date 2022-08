SteelSeries laajentaa tuotevalikoimaansa kaiuttimiin uusilla tietokonekäyttöön suunnatuilla Arena-kaiuttimilla

Arena-kaiuttimien myynti on alkanut välittömästi ja edullisimmillaan ne saa Arena 3:n stereoparina 149,99 euron suositushintaan.

SteelSeries on julkaissut Arctis Nova -kuulokemallistoa täydentävien uutuuspelikuulokkeiden lisäksi tietokonekäyttöön suunnitellun Arena-kaiutinmalliston.

Edullisin Arena 3 -kaiutinsetti muodostuu kahdesta kaiuttimesta, eli kyseessä on stereopari. Kaiuttimet sisältävät 4-tuumaiset elementit ja muodostavat yhteyden 3,5 mm:n kaapelin yli, minkä lisäksi lisäksi tuettuna on myös Bluetooth. Arena 7 -kaiutinpaketti puolestaan lisää mukaan RGB-valaistuksen sekä 6,5-tuumaisen subwooferin ja laajentaa liitäntäkattausta USB-kaapelilla sekä optisella liitännällä. Arena 9 puolestaan laajentaa kokonaisuuden 5.1-monikanavaääneksi lisäämällä mukaan keskimmäisen etukaiuttimen ja kaksi langatonta takakaiutinta. Kaiutinpakettine lisäksi Arena-mallistoon kuuluu myös langaton korvaan liitettävä Arena Mic -mikrofoni.

Arena-kaiutinpakettien myynti on alkanut välittömästi. Arena 3:n suositushinta on 149,99 euroa, Arena 5:n 329,99 euroa ja Arena 9:n 599,99 euroa. Arena Mic -mikrofonin suositushinta on 99,99 euroa.

Lähde: SteelSeriesin lehdistötiedote