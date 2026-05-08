Chrome lataa ja asentaa tekoälymallin automaattisesti, lupia kysymättä ja käyttäjälle mitään ilmoittamatta, eikä sen poistaminen auta ellei samalla poista oletuksena päällä olevia tekoälyominaisuuksia täysin käytöstä.

Tekoäly tunkee kaikkialle ja lähes jokaisesta selaimesta löytyy nykypäivänä erinäisiä tekoälyominaisuuksia enemmän tai vähemmän pakotettuina. Googlen Chrome-selaimen tekoälyominaisuudet perustuvat luonnollisesti yhtiön omaan Geminiin.

That Privacy Guy -nimimerkillä esiintyvä tietoturvatutkija Alexander Hanff on huomannut huolestuttavaa toimintaa Chromelta. Tutkijan mukaan selain lataa käyttäjältä lupia kyselemättä tai asiasta ilmoittamatta 4 Gt:n Gemini Nano -tekoälymallin laitteella pyöriviä tekoälytehtäviä varten, mikäli selaimen tekoälyominaisuudet käytössä ja rauta yhteensopivaa. Chromessa ominaisuudet ovat käytössä oletuksena eikä selain ilmoita missään lataavansa tietokoneelle erillisen huomattavan kokoisen tekoälymallin.

Chromen lataaman Weights.bin-tiedoston poisto ei auta, vaan malli ladataan automaattisesti uudelleen. Mikäli käytttäjä haluaa siitä oikeasti eroon, on hänen poistettava kaikki selaimen tekoälyominaisuudet chrome://flags-sivun kautta ja poistamalla tiedosto vasta sen jälkeen. Hanff kertoo varmistaneensa toiminnan sekä Windowsilla että macOS:llä.

4 Gt:n tekoälymallin lataaminen voi kuulostaa täkäläisestä kuluttajanäkökulmasta triviaalilta, mutta useissa muissa maissa se voi tuntua jo lompakossakin, kun nettiyhteyden datansiirtomäärät ovat rajoitettuja. Chromen yleisyyden vuoksi tiedoston jakelu aiheuttaa myös merkittävää kuormaa sähköverkolle. Hanffin mukaan jos se asennettaisiin automaattisesti vaivaiselle 3 %:lle Chromen käyttäjistä, tarkottaisi se jo 24 gigawatin sähkönkulutusta. Mahdollisten datarajojen ja sähkönkulutuksen lisäksi Googlen toiminta vaikuttaisi olevasti räikeästi useiden EU-lakien vastaista.

Google ei ole ainut kyseenalaisesti tekoälyään levittävistä yrityksistä. Hanff nostaa esille myös Anthropicin, jonka toimista hän oli kirjoittanut jo aiemmin. Anthropicin Claude-sovelluksen kerrotaan asentavan samaan tapaan ilmoittamatta ja lupia kyselemättä sillan sovelluksen ja useiden eri Chromium-selainten välille – jopa sellaisille, joita koneelle ei ole asennettuna.

Lähteet: Tom’s Hardware, That Privacy Guy