Snapdragon 6 Gen 5 lupaa yli 20 % parempaa GPU-suorituskykyä ja ajantasaiset Wi-Fi 7- ja BT 6.0 -tuet, kun Snapdragon 4 Gen 5 kehuu GPU-suorituskyvyn parantuvan jopa 77 % edeltäjäänsä verrattuna, mutta laahaa Wi-Fi 5:n ja BT 5.1:n tasolla yhteyksissä.

Mobiilijärjestelmäpiirijätti Qualcomm on julkaissut uusia järjestelmäpiirejä markkinoiden edullisempaan päähän. Sekä Snapdragon 6 että 4 ovat nyt lippulaivapäädyn tapaan Gen 5 -sukupolvea.

Qualcommin uudet Snapdragon 6 Gen 5 ja 4 Gen 5 tukevat uutta Snapdragon Smooth Motion UI -teknologiaa, joka lupaa tehdä käyttöliittymän käytöstä entistä nopeampaa ja sulavampaa. Verrattuna edeltäjiinsä Snapdragon 6 Gen 5 lupaa 20 % nopeammin käynnistyviä sovelluksia ja 18 % vähemmän nykimistä ruudulla, kun Snapdragon 4 Gen 5:n kohdalla luvataan 43 % nopeammin käynnistyviä sovelluksia ja 25 % vähemmän nykimistä ruudulla.

Snapdragon 6 Gen 5 tukee myös uutta Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0 -alustaa, joka lupaa parantaa 21 % parempaa grafiikkaohjaimen suorituskykyä. Snapdragon 4 Gen 5:stä samaa teknologiaa ei markkinointimateriaalien mukaan löydy, mutta sen grafiikkaohjain on niin paljon edeltäjäänsä nopeampi, että sille luvataan 77 % parempaa suorituskykyä ja ensimmäistä kertaa Snapdragon 4 -sarjassa 90 FPS:n ruudunpäivitysnopeutta peleissä.

Qualcomm ei ole kertonut prosessoreiden tarkkoja ominaisuuksia, mutta saatavilla olevan tiedon valossa Snapdragon 6 Gen 5 valmistetaan TSMC:n ja Snapdragon 4 Gen 5 Samsungin 4 nanometrin luokan valmistusprosessilla.

Snapdragon 6 Gen 5 on varustettu tiettävästi neljällä 2,6 GHz:n Cortex-A720 ja neljällä 2 GHz:n A520-ytimellä. Grafiikkaohjaimen mallia ei ole mainittu, mutta se tukee 1080p+-resoluution näyttöjä 144 hertsin virkistystaajuudella. Mukana on tietenkin myös Hexagon NPU-kiihdytin ja LPPDR4X-4266 sekä LPDDR5-6400 muisteja tukeva muistiohjain. Tallennustilalle tuetaan UFS 3.1 -standardia ja langattomat yhteydet onnistuvat Wi-Fi 7:n ja Bluetooth 6.0:n voimin. USB-tuki on valitettavasti edelleen vain USB 2.0 -tasoa.

Snapdragon 4 Gen 5:n prosessoriytimet ovat puolestaan ilmeisesti kaksi 2,4 GHz:n Cortex-A78:aa ja kuusi 2 GHz:n Cortex-A55:sta. Grafiikkaohjaimen mallinimeä ei ole SD4:kään kohdalla tarkennettu ja näyttötuki on isoveljen tapaan 1080p+-resoluutioille maksimissaan 144 hertsin virkistystaajuudella. NPU-kiihdytintä piirissä ei ole ja muistiohjainkin rajoittuu pelkkään LPDDR4X-4266-nopeuteen. Tallennustilaa tuetaan UFS 3.1 -standardin mukaisesti ja langattomat yhteydet ovat vanhahtavat Wi-Fi 5 ja Bluetooth 5.1. Myös USB on edelleen vanhaa 2.0-versiota.

Qualcommin uutuuspiirit tulevat saataville lähitulevaisuudessa useilta puhelinvalmistajilta. Tiedotteessa mainitaan nimeltä Honorin ja REDMIn tuovan myyntiin Snapdragon 6 Gen 5 -laitteita ja OPPOn, realmen sekä REDMIn tuovan myyntiin Snapdragon 4 Gen 5 -laitteita.

Lähde: Qualcomm