Muun muassa yhtiön penkeistä vastuussa oleva Toyota Boshoku on lyönyt hynttyyt yhteen Itokin kanssa tuodakseen Toyota Crownin etupenkin pelimaailman nautittavaksi.

Pelituolit muistuttavat yleensä vahvasti toimistotuoleja, mutta poikkeuksiakin markkinoilta löytyy. Nyt yhden sellaisen poikkeuksen tuo myyntiin autovalmistaja Toyota.

Toyotan penkeistä vastuussa oleva Toyota Boshoku on julkaissut Toyota Crownin etupenkkiin perustuvan pelituolin Crown Seat Desk Chair. Tuolissa on itse auton penkki asennettuna perinteiselle toimistotuolin jalalle lisätyillä käsinojilla. Tuoliin myös turvavyön lukko-osa, joka on hyötykäytetty paikkana USB-C-liitännälle.

Tuolissa on säätövaraa selkänöjan kallistuksen, ristiselän tuen, istuimen kulman ja korkeuden suhteen. Siihen on sisäänrakennettu 3-portainen penkinlämmitin ja 2-portainen jäähdyttävä ilmanvaihto. Virtaa tuoli saa akusta, jonka kapasiteetti tai luvattu kesto ei valitettavasti käy Toyotan esitteestä (PDF) ilmi.

Crown Seat Desk Chair on suunniteltu yhteistyössä Itokin kanssa, joka ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, vaan se on aiemmin toteuttanut vastaavan projektin myös Nissanin kanssa. Nissanin ja Itokin yhteistyönä tuotiin myyntiin Nissan GT-R- ja Nissan Cube -autojen istuimiin perustuvia tietokonetuoleja.

Toyota Crown Seat Desk Chair tulee ilmeisesti saataville vain Japanissa ja sitä tullaan näillä näkymin valmistamaan vaivainen 70 kappaleen erää. Tuolin itselleen hankkivat joutuvat maksamaan siitä noin 3000 euron edestä paikallista valuuttaa.

Lähde: Tom’s Hardware