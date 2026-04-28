Intelin Wildcat Lake -malliston keskivaiheille sijoittuva Core 5 320 peittoaa PassMark-testissä Applen MacBook Neon A18 Pron sekä sen seuraajaan odotetun A19 Pron.

Intel julkaisi hiljattain uudet Wildcat Lake -arkkitehtuurin Core 3 -sarjan prosessorit edullisen pään kannettaviin. Nyt prosessoreista on saatu ensimmäiset testitulokset.

Testivuodossa esiintynyt uusi Core 5 320 sijoittuu Intelin Core 3 -malliston keskivaiheille. Siinä on käytössä kaksi Cougar Cove -arkkitehtuurin P-ydintä ja neljä Darkmont LP-E-ydintä. P-ydinten maksimi Turbo-kellotaajuus on 4,6 GHz ja LP-E-ydinten 3,4 GHz. Prosessoriydinten tukena on 16 TOPSin NPU 5 -tekoälykiihdytin ja kahden Xe3-ytimen integroitu grafiikkaohjain 2,5 GHz:n maksimikellotaajuudella. Prosessori tukee LPDDR5X-7467- ja DDR5-6400-muisteja. Prosessorin TDP on 15 wattia ja maksimi Turbo Power -raja 35 wattia.

Ensimmäiset puolueettomat testitulokset Core 5 320 -prosessorilla löytyivät PassMarkin tulostietokannasta. Prosessori nettoaa yhden säikeen suorituskykytestissä 4047 pistettä, mikä lähentelee AMD:n Ryzen 9 7950X3D:tä ja peittoaa selvällä erolla Applen M1:n. MacBook Neon A18 Pro on käytännössä rinta rinnan 4066 pisteellä ja sen seuraajaan odotettu A19 Pro on selvästi edellä 5177 pisteellä.

Kokonaisvaltaisia CPU Mark -pisteitä prosessorille ropisee 15 222, mikä peittoaa Applen M1:n yhtä ydintä pienemmällä erolla, mutta kuitenkin selvästi. Kenties oleellisempaa nykymarkkinoilla on kuitenkin se, että se peittoaa CPU Mark -pisteissä myös Applen MacBook Neossa käytetyn A18 Pro- ja sen seuraajaan odotetun A19 Pro -järjestelmäpiirin.

Lähde: TechPowerUp