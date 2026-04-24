Dr.Semiconductor on rakentanut takapihan pyörävajaansa puhdastilan, jossa on jo valmistanut onnistuneesti muutamia soluja sisältäviä RAM-piirejä käsityönä.

Muistikriisi on nostanut niin RAM-muistien kuin SSD-asemienkin hintoja reippaasti viime kuukausina. Piiripulaan on haettu monenlaisia ratkaisuja, mutta YouTubettaja Dr.Semiconductor on päättänyt tarttua härkää sarvista suoraan omasta pyörävajastaan käsin.

Dr.Semiconductor-kanava YouTubessa on vielä varsin tuore. Kanava perustettiin helmikuussa 2026 ja sillä on julkaistu vasta kaksi videota. Toisessa esitellään takapihan pyörävajaan tehty luokan 100 puhdastila ja toisessa, tämän uutisen aiheeksi päässeessä videossa valmistetaan RAM-muistia samaisessa puhdastilassa.

Muistien tuotanto teollisessa kaavassa on monimutkainen ja kallis projekti huippuluokan laitteineen ja moderneine valmistusprosesseineen. Dr.Semiconductor sen sijaan valmistaa piirinsä yksitellen ja lohkoo piikiekosta sopivia palasia piirien pohjaksi käsipelillä.

Valmiit piirit asetetaan ensin ahjoon lämmitettäväksi 1100° Celsiusasteeseen, jotta piin pinnalle muodostuu n. 330 nanometriä paksu oksidikerros. Oksidikerroksen päälle lisätään adheesiokerros ja reilun yhden mikronin paksuinen kerros valotuslakkaa. Sen jälkeen UV-valoa ammutaan piirin piirustuksest sisältävän maskin läpi, mikä muuttaa osan valotuslakasta valohapoksi, joka sulaa pois piirin kehitysvaiheessa. Paremman kuvan koko valmistusprosessista saa katsomalla uutiseen liitetyn videon.

Dr.Semiconductor onnistui tuottamaan pyörävajassaan oikeita RAM-piirejä, mutta vielä tässä vaiheessa niitä oli piirillä vain muutamia hassuja soluja. Tulevaisuudessa hän aikoo saada tuotettua merkittävästi kookkaampia muistipiirejä, jotka lopulta pyritään kytkemään myös tietokoneeseen. Mainitaanpa videolla myös Doomin pyörittäminen, joskin vielä tässä vaiheessa se on valitettavasti mahdotonta.

Lähde: Tom’s Hardware