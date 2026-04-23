Sarjan lippulaivamallien teemana on Command Touch Display -kosketusnäytöt, jollainen löytyy jossain muodossa sekä KB5- että KB7-näppäimistöistä kuin MC7-hiirestäkin.

Turtle Beach pääsi vasta esittelemästä uusia kuulokkeitaan, kun uunista pukkaa ulos jo seuraava tuotekavalkadi. Tällä kertaa julkaisuvuorossa on kolme näppäimistöä ja yhtä monta hiirtä. Kaikki uutuudet ovat osa yhtiön Command Series -sarjaa.

Turtle Beach KB7 TKL Hall-Effect Wired Keyboard on nimensä mukaisesti TKL-kokoa, mutta nuolinäppäinten yläpuolelta löytyy navigointinäppäinten sijasta 4,3” Command Touch Display -kosketusnäyttö. Kosketusnäyttö on varustettu sisäänrakennetulla tuella OBS:lle ja Streamlabsille ja se tarjoaa lisäksi helpon tien hallita lukuisia näppäimistön ominaisuuksia.

KB7 TKL käyttää matalaprofiilisia Hallin ilmiöön perustuvia Titan-kytkimiä, joille luvataan 100 miljoonan painalluksen elinikä. Näppäinhatut ovat kaksoisvalettua PBT-muovia ja WASD-näppäimet ovat pinnaltaan teksturoidut. Funktionäppäinten päältä löytyy Action Bar pikanäppäimineen. Kyljistä löytyy puolestaan kiskot, joihin voi kytkeä esimerkiksi KP7-numeronäppäimistön. Näppäimistö on langallinen ja se tukee maksimissaan 8000 hertsin päivitystaajuutta.

KB5 Full-Size Wired Mechanical Keyboard on nimensä mukaisesti täyskokoinen ja myös siitä löytyy Command Touch Display -kosketusnäyttö. KB7:sta poiketen KB5:n näyttö on kuitenkin kooltaan maltillisempi 2,4” eikä se korvaa näppäimistöstä yhtään näppäintä.

Myös KB5 luottaa niin ikään matalaprofiilisiin Titan-kytkimiin, mutta tällä kertaa perinteisiin mekaanisiin versioihin magneettisten sijasta. Kytkimet on voideltu valmiiksi tehtaalla ja niiden kytkentäsyvyys on 1,2 mm. Näppäinhatut ovat kuitenkin KB7:n tavoin kaksoisvalettua PBT-muovia ja WASD-näppäinten pinnat on teksturoitu. Niin ikään KB7:n mallia noudattaen KB5 on langallinen ja tukee maksimissaan 8000 hertsin päivitystaajuutta.

KP7 Modular Keypad on langallinen erillinen numeronäppäimistö, joka toimii niin irrallaan kuin KB7:n kylkikiskoihin kiinnitettynä. Numeronäppäimistössä käytetään Hallin ilmiöön perustuvia magneettikytkimiä ja siinä on standardien näppäinten lisäksi joukko makronäppäimiä ja ohjelmoitava pyöriteltävä monitoiminuppi.

MC7 Wireless Gaming mouse on langaton pelihiiri, jonka erikoisuus on sen vasemmalta kyljeltä löytyvä hiiren kokoon nähden kookas Command Touch Display -kosketusnäyttö. Näyttö on tarkoitettu mm. hiiren DPI:n, OBS:n ja profiilien hallintaan, makrojen käyttöön ja näkyypä siinä tarvittaessa vaikka prosessorin lämpötilakin. Päänäppäimissä on käytössä optiset Titan-kytkimet ja hiiren rulla tukee vieritystä myös sivusuunnassa. Yhteensä hiireen voi ohjelmoida jopa 33 erilaista toimintoa.

MC7 on varustettu Owl Eye 30K -sensorilla ja se tukee 8000 hertsin päivitystaajuutta. Tuettuina yhteysmuotoina ovat 2,4 GHz:n langaton yhteys, Bluetooth ja langallinen USB. Hiiri käyttää vaihdettavia 1000 mAh:n akkuja ja sen mukana tulee niitä varten myös laturi. Yhden täyden akun luvataan kestävän 10 tuntia täydellä 8000 hertsin päivitystaajuudella ja näyttö sekä parhaan pelisuorituksen takaava RGB-valaistus päällä. Ilman valoja ja näyttöjä 8000 hertsin päivitystaajuudella yksi akku piisaa 15 tunnin pelisessioon.

MC5 Wireless Gaming Mouse jättää näytön pois, mutta myös siihen saa ohjelmoitua yhteensä jopa 29 eri toimintoa. Hiiren pääpainikkeet käyttävät optisia titan-kytkimiä ja hiirestä löytyy sekä vaakavieritystä tukeva päärulla että erillinen peukalorulla. MC5:n silmänä toimii sama Owl Eye 30K -sensori kuin MC7:ssakin ja se tukee 8000 hertsin päivitystaajuutta. Yhteysmuotoina ovat 2,4 GHz:n langaton yhteys, Bluetooth ja langallinen USB.

MC3 on ominaisuuksiltaan käytännössä MC5:ttä vastaava, mutta langallisena versiona. Langallisuuden lisäksi ainut ero on tiedotteen perusteella maksimissaan 1000 hertsin päivitystaajuus.

Kaikki Turtle Beachin uuden Command Series -sarjan tuotteet ovat ennakkotilattavissa välittömästi. Näppäimistöt eli KB7, KB5 ja KP7 saapuvat myyntiin 21. toukokuuta. KB7 on hinnoiteltu 209,99 euroon, KB5 159,99 euroon ja KP7 109,99 euroon. Pelihiiret tulevat myyntiin vasta 19. heinäkuuta. MC7 on hinnoiteltu 159,99 euroon, MC5 119,99 euroon ja MC3 79,99 euroon.

Lähde: Sähköpostitiedote