Tukes: USB-latureissa jatkuvasti turvallisuuspuutteita

Tukesin vuosina 2018-2020 testaamasta 126 USB-laturista peräti 105 oli tavalla tai toisella puuttellisia ja standardinvastaisia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on julkaissut tänään tiedotteen koskien USB-latureiden turvallisuutta. Viraston mukaan valvonnassa ilmenee vuodesta toiseen vakavia puutteita suurimmassa osassa testattuja latureita.

Tukesin tiedotteen mukaan se on testannut vuosina 2018-2020 yhteensä 126 USB-laturia, joista peräti 105 on ollut puutteellisia siten ja standardinvastaisia. Sähköiskun tai tulipalovaaran aiheuttavia vakavia puutteita löytyi 28 laturista. Viraston tietoon on tullut myös latureiden aiheuttamia käytännön vaaratilanteita ja tapaturmia.

Ongelmat keskittyvät viraston mukaan etenkin EU:n ulkopuolelta tilattuihin latureihin. Tyypillisimpiä puutteita ovat vaadittujen dokumenttien eli käyttöohjeiden ja valmistajatietojen puute, mikä vaikeuttaa kuluttajan asemaa esimerkiksi takuutilanteissa.

Tukes kertoo tehneensä kivijalkaliikkeistä löydetyille puutteellisille tuotteille jo myyntiä rajoittavia päätöksiä ja velvoittanut maahantuojaa keräämään tuotteet pois käyttäjiltä. Viraston valta ei kuitenkaan yllä verkkokaupan puolelle, jossa se on voimaton. Tukes suosittelee lataamaan laitteet niiden alkuperäislatureilla valvottuina ja turvassa esimerkiksi lasten ulottuvilta.

Tutustu Tukesin listaan vaarallisista USB-latureista täällä.

Lähde: Tukes