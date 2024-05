LPDDR6 tulee suunnitelmien mukaan jopa kaksinkertaistamaan nykyisten vähävirtaisten muistien nopeuden, eikä DDR6 aio jäädä pekkaa pahemmaksi.

DDR5-muistit ovat ehtineet pian neljän vuoden ikään, kun mobiilipuolelta löytyvä LPDDR5 elää viidettä vuottaan ja X-päivityskin kolmattaan. Nyt nettiin on vuotanut merkittäviä muutoksia lupaavia tietoja tulevista DDR6- ja LPDDR6-muisteista.

VideoCardz on koostanut Jedeciltä ja Darkmontin Synopsysiltä peräisin olevia tietoja tulevista muististandardeista. LPDDR6 on kehityksessään pidemmällä ja se tulee muistikanavien leveyden nykyisestä 16 bitistä 24 bittiin, jaettuna kahteen 12-bittiseen alakanavaan. Myös muistinopeudet jatkavat kasvuaan ja LPDDR6-muistien nopeudet tulevat lähtemään 10 667 Gbps:stä ja päättymään 14 400 Gbps:ään – ainakin ennen mahdollista X-päivitystä.

Käytännössä muutokset tarkoittavat, että siinä missä nyt nopeimmat LPDDR5(/X/T) muistit yltävät 17,1 tai 19,2 Gbps:ään per kanava, tulee LPDDR6 yltämään aluksi 28,5 Gbps:ään ja lopulta 38,4 Gbps:än asti. Käytännössä ensimmäisten markkinoille saapuvien muistien pitäisi kuitenkin tarjota suoraan minimiä korkeampi 32 Gbps:n nopeus.

DDR6-standardi on tällä haavaa vielä selvästi keskeneräisempi. Standardissa ei ole lyöty lukkoon esimerkiksi sitä, käytetäänkö muisteissa PAM- vai NRZ-signalointia, joskin jälkimmäinen vaikuttaa ainakin tässä vaiheessa todennäköisemmältä. DDR6-standardin ensimmäisen raakaversion pitäisi varmistua tämän vuoden aikana ja 1.0-version noin vuoden kuluttua 2025 toisella vuosineljänneksellä. DDR6-muistien nopeuksiksi on tulossa 8,8-17,6 Gbps ja katon nostamista aina 21 Gbps:ään asti harkitaan vielä. Nykyisten DDR5-muistien suurin virallinen nopeus on 8,4 Gbps.

Lähde: VideoCardz