Qualcommin uusi Snapdragon X Elite vakuuttaa ensitesteissä

Nimekkäiden alan veteraanien perustaman Signal65:n Ryan Shrout on testannut uutta Surface Laptop -kannettavaa Microsoftin toimeksiannosta

Qualcomm on luvannut suuria uusista Snapdragon X Elite- ja Plus -prosessoreistaan, jotka löytyvät uusista Copilot+ PC -tietokoneista. Nyt nettiin on saatu ensimmäiset kolmannen osapuolen tekemät testit, joskin vahvasti läsnä olevan Microsoftin toimeksiannosta.

Muun muassa PC Perspectiven perustajana ja Intelin GPU-puolen PR-miehenä tunnetuksi tulleen Ryan Shroutin, Patric Moorheadin ja Daniel Newmanin Signal65 on saanut toimeksiannon testata Microsoftin uusi Surface Laptop -kannettavaa Qualcommin Snapdragon X Elite -prosessorilla. Vaikka testit on suoritettu valmistajan toimeksiannosta, Signal65 tuskin lähtee tahraamaan mainettaan ensi askelilla väärennetyillä testeillä taustajoukot huomioiden.

Signal65:n Shroutin suorittamissa testeissä Surface Laptopia verrattiin samaisen kannettavan aiempaan versioon Core i7-1255U -prosessorilla, Surface Pro 9:ään Microsoft SQ3 -prosessorilla (Qualcomm Snapdragon 8cx3 -johdannainen), MSI Prestige 16 AI EVOon Core Ultra 7 155H:lla sekä Applen MacBook Airiin M3-prosessorilla. Kaikissa kannettavissa oli 16 Gt muistia lukuun ottamatta MSI:n kannettavaa, jossa sitä oli 32 Gt.

Prosessorisuorituskykyä mitattiin Geekbench- ja Cinebench 2024 -sovelluksilla, joista kumpikin antoi hyvin samansuuntaiset tulokset. Kaikilla säikeillä Snapdragon X Elite päihitti kaikki kilpailijansa, mutta yhdellä säikeellä Applen M3 kiri edelle. Parhaiten kaksikon jälkeen pärjäsi Intelin Core Ultra 7 155H, joka peittosi myös M3:n kaikilla säikeillä.

Copilot+ PC:n myötä viimeistään suurin huomio keskittynee NPU:n eli tekoälykiihdyttimen suorituskykyyn, jota mitattiin UL Benchmarksin Procyon AI:n Computer Vision -testillä. Qualcommin Snapdragon X Elite oli testissä täysin omaa luokkaansa. Intelin Core i7-1255U jäi luonnollisesti nollille ilman NPU:ta ja Core Ultra 7 155H jäi NPU:lla varustettujen mallien perän pitäjäksi, kun Microsoftin SQ3:n ja Applen M3:n pääsivät noin puoleen Snapdragonin suorituskyvystä.

Mediaprosessoinnissa kenties hieman yllättävästikin Intelin Core Ultra 7 155H oli koko joukon selvästi nopein, tarjoten jopa 40-44 % parempaa suorituskykyä kuin kakkoseksi jäänyt Snapdragon X Elite. Handbrakella toteutetuissa testeissä kolmas sija meni kenties hieman yllättävästikin Intelin Core i7-1255U:lle, vaikka Apple kirikin eroa jonkin verran kiinni H.265-versiolla testistä.

Tuottavuustesteissä Microsoftin SQ3 jäi auttamattomasti jalkoihin tarjoten noin 60 % kilpailijoittensa suorituskyvystä, mutta muut testiprosessorit olivat hyvinkin tasaväkisiä. Ainoastaan PowerPoint-testissä Applen M3 pääsi pienoiselle karkumatkalle 16 %:n erolla, mutta muissa testeissä ero oli maksimissaan 12 % suuntaan tai toiseen ja useimmiten selvästi pienempi. Chromen SpeedoMeter v3.0 ja JetStream 2.2 -testeissä M3 oli selkeällä erolla koko joukon nopein, mutta Snapdragon ylsi kakkoseksi.

Integroitujen grafiikkaohjainten suorituskykä mitattiin 3DMark Wild Life Extreme Unlimitedilla, Solar Bay Unlimitedilla ja tuoreen Steel Nomadin Light-versiolla. Kahdessa ensimmäisessä selvästi nopein oli Applen M3, joka repi eroa Snapdragoniin testisä riippuen 29-31 %. Wild Lifessä Snapdragonin Adreno yli toiseksi nopeimmaksi, kun Solar Bayssa Intel kiilasi Core Ultran integroidulla Arcilla aivan M3:n kantaan. Steel Nomad Lightissä Arc vei Adrenoa jopa 35 %:n erolla. Solar Bay -testi vaatii säteenseurantatuen mikä jätti Core i7:n ja SQ3:n automaattisesti nollille, kun Steel Nomad Lightistä uupuu vielä M3:n vaatima macOS-tuki.

Koska Windows-maailma pyörii edelleen vahvasti x86:n ympärillä, otti Signal65 mukaan myös emulaatiotestejä. PugetBenchin Lightroom Classic -testissä Snapdragon X Elite ylsi emuloimalla koko joukon nopeimmaksi prosentin erolla saman testin natiivina ajavaan Core Ultraan verrattuna. Testi ei ole saatavilla macOS:lle ja SQ3 ei suoriutunut testistä lainkaan. Vakuuttava meno jatkuu myös Blender 4.1.1:ssä, jossa Snapdragon sijoittui kolmanneksi Core Ultran ja M3:n jälkeen. M3 oli nopeampi 17 %:n ja Core Ultra 46 %:n erolla, mutta ne pääsivät ajamaan testiä natiivina, kun Snapdragon joutui käyttämään emulaatiokerrosta välissä.

Kannettavissa oleellista on myös akkukesto, jota mitattiin sekä toistamalla videota paikallisesti että Procyonin Battery Life -testillä. Videota pyörittäessä Snapdragon X Elite oli koko joukon ykkönen jättäen lähimmäksi yltäneen M3:n 84 %:iin akkukestostaan. Procyon AI:ssa erot olivat pienempiä eikä testi tue M3:a, mutta muihin verrokkeihin nähden Snapdragon oli jälleen pisimpään jaksava.

Voit tutustua testituloksiin tarkemmin lähdelinkin takaa.

