io-techin lyhyessä testissä Samsungin S26 ja S26+ lähtöhinnoin 1049 ja 1299 euroa.

Samsungin Galaxy S26-lippulaivapuhelinten mallisto julkaistiin jo maaliskuun alussa, jolloin kärkimalli S26 Ultra vieraili io-techin testissä. Nyt myös S26 ja S26+ kävivät vihdoin pikaisesti testattavana, ja asetelma on edelleen viime vuosista tuttu – laitteet ovat keskenään hyvin samankaltaisia eivätkä eroa hirveästi edeltäjämalleista.

S26:n lähtöhinta on 1049 euroa (12 & 256 Gt) ja S26+:n puolestaan 1299 euroa (12 & 256 Gt), vaikka Samsung itse on jo ainakin kirjoitushetkellä tuonut laitteita parinkin sadan euron alennukseen.

Artikkeleissa käsitellään puhelinten käyttökokemuksia hieman tiivistetymmin ja kerrotaan, mitkä (harvat) asiat ovat viime vuodesta muuttunut. Esimerkiksi näyttöjen ja kamerakattausten ominaisuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina, mutta tervetulleena ja odotettunakin uudistuksena S26-perusmallin lähtöhintaisen variantin tallennustila on vihdoin noussut 256 Gt:uun aiemmasta 128:sta.

Lue artikkelit: