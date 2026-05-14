AMD:n FSR Upscaling 4.x -teknologia on toistaiseksi rajattu Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimille. Yhtiö ei ole luvannut tuoda teknologiaa vanhempien näytönohjainsukupolvien käyttöön, sillä ne eivät tue FSR Upscaling 4:n käyttämää FP8-laskentatarkkuutta.

AMD meni kuitenkin lipsauttamaan julki myös kehitteillä olevan INT8-tarkkuutta käyttävän version FSR Upscaling 4:stä viime vuonna, mikä herätti monen toivon myös vanhemmille näytönohjaimille ulottuvasta tuesta. Vuotaneesta versiosta tiedetään, että se toimii, mutta laatu ei vastaa täysin FP8-versiota, eikä suorituskyky ole RX 7000 -sarjan huippumalleillakaan erikoinen. Vuotanut versio on hyödynnettävissä kolmansien osapuolten sovellusten avulla.

As a lifelong gamer, I spend a lot of time thinking about how to push gaming experiences forward across CPUs, GPUs, software, and games. My team and I have been working hard to evolve @AMD FSR 4 and bring it to more cards. We power over 1 billion gaming devices worldwide. It’s… pic.twitter.com/91Z3vXpQap — Jack Huynh (@jackhuynh) May 14, 2026

Nyt AMD:n Computing and Graphics -osaston johtaja Jack Huynh on twiitannut ilouutisen kaikille RDNA 2- ja RDNA 3 -sukupolvien näytönohjaimia käyttäville. Huynh kertoo yhtiön työskennelleen ankarasti tuodakseen FSR 4:n saataville laajemmin ja nyt työ on kantamassa hedelmää. Radeon RX 7000 -sarja eli RDNA 3 -arkkitehtuuri tulee saamaan FSR Upscaling 4.1 -teknologian käyttöönsä tulevana heinäkuuna ja Radeon RX 6000 -sarjan eli RDNA 2 -arkkitehtuurin vuoro on ensi vuoden alkumetreillä.

Koska teknologia tuodaan vanhemmille näytönohjainsukupolville portaittain ja rajattuna vain tietyille arkkitehtuureille, voidaan todeta, että RDNA 3 ja RDNA 2 tulevat näillä näkymin saamaan käyttöönsä erilaiset versiot FSR Upscaling -teknologiasta. Se viestii samalla myös sen, ettei teknologiaa olla ainakaan tällä haavaa julkaisemassa avoimena lähdekoodina, mikä mahdollistaisi teknologian hyödyntämisen millä tahansa INT8-tarkkuutta tukevalla näytönohjaimella.