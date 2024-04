Otimme kokeiluun OnePlussan uuden alemman keskihintaluokan Pad Go -taulutietokoneen.

OnePlus lanseerasi tänään 329 euron hintaisen Pad Go -taulutietokoneensa Euroopan markkinoille ja pääsimme ottamaan siitä käyttötuntumia jo hieman ennen varsinaista lanseerausta. OnePlus Pad Go on varustettu 11,35-tuumaisella 90 Hz 7:5-kuvasuhteen LCD-näytöllä, Mediatek Helio G99 -piirillä, LTE-yhteyksillä ja 33 watin pikalatausta tukevalla 8000 mAh akulla.

Käymme uudessa artikkelissa läpi kokemuksia laitteesta muutaman päivän kokeilujakson pohjalta.

Lue artikkeli: Kokeilussa OnePlus Pad Go -taulutietokone