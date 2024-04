OnePlus esitteli alemman keskiluokan Pad Go -taulutietokoneen ja Watch 2 -kellon uuden väriversion

Uusi Pad Go -taulutietokone tulee myyntiin noin 300 euron hintaluokkaan ja Watch 2:n uusi versio nojaa värityksessään siniseen.

OnePlus on esitellyt tänään Helsingissä järjestetyssä lanseerastapahtumassa aiemman ilmoituksensa mukaisesti Pad Go -taulutietokoneen sekä Watch 2 -älykellon uuden Nordic Blue Edition -värivaihtoehdon Euroopan markkinoille. ”OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition kertoo Euroopan merkityksestä ja sitoutumistamme paikalliseen tuotestrategiaan. Tablettivalikoimamme laajentaminen OnePlus Pad Go:lla puolestaan vahvistaa pyrkimystämme tarjota loistavaa teknologiaa kaikkien saataville”, kommentoi OnePlussan Euroopan toimitusjohtaja Bingo Liu.

Watch 2:n uusi sininen Nordic Blue Edition -värivaihtoehto tulee saataville vain täkäläisillä markkinoilla. Se eroaa aiemmin myyntiin tulleista värivaihtoehdoista ainoastaan sinisen nahkapinnalla varustetun kumirannekkeen sekä valmistajan mukaan laivojen GMT-kronometreistä inspiraationsa saaneen näytön sinisen koristekehän osalta. io-techin OnePlus Watch 2 -testiartikkelin voi lukea täältä.

OnePlus Pad Go -taulutietokone sijoittuu alempaan keskihintaluokkaan ja se on julkaistu jo viime vuoden lopulla Intiassa. Alumiinirunkoinen laite on varustettu 11,35-tuumaisella 90 hertsin LCD-näytöllä, jonka kuvasuhde on kalliimmasta OnePlus Padista tuttu 7:5 (2408 x 1720 pikseliä). Suorityskyvystä vastaa pari vuotta sitten julkaistu MediaTek Helio G99 -järjestelmäpiiri, joka tarjoaa laitteelle myös 4G-yhteydet. Suomessa myytävässä mallissa on 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa sekä muistikorttipaikka.

Kameraosastolla on tarjolla perustason 8-megapikseliset kiinteätarkenteiset sekä edestä että takaa. Akun kapasiteetiksi ilmoitetaan 8000 mAh ja sen lataaminen onnistuu maksimissaan 33 watin teholla. Käyttöjärjestelmänä Pad Gossa on Android 13 OxygenOS 13.2 -käyttöliittymällä höystettynä. Yhteispeliä OnePlussan puhelimien kanssa voi hyödyntää Content Sync-ominaisuudella, joka mahdollistaa mm. leikepöydän ja valokuvagallerian jakamisen suoraan tabletin ja OnePlus-älypuhelimien välillä. Ohjelmistolle luvataan kaksi Android-versiopäivitystä sekä kolmen vuoden tietoturvakorjaukset.

OnePlus Pad Go tekniset tiedot:

Ulkomitat: 255,1 x 188,0 x 6,9 mm

Paino: 532 grammaa

11,35” LCD-näyttö, 1720 x 2408, 7:5, 90 Hz, 400 nit tyypillinen maksimikirkkaus,

MediaTek Helio G99 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS (L1), BEIDOU (B1I), GLONASS (G1), GALILEO (E1)

8 megapikselin takakamera, kiinteä tarkennus

8 megapikselin etukamera, kiinteä tarkennus

Neljä kaiutinta (stereo), Dolby Atmos

8000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 33 watin SuperVOOC-lataus

Android 13, OxygenOS 13.2 2 Android-päivitystä, 3 vuoden tietoturvakorjaukset



OnePlus Watch 2 Nordic Blue Editionin suositushinta on 379 euroa, eli 50 euroa enemmän kuin muissa värivaihtoehdoissa. Kellon ennokkomyynti alkoi välittömästi ja saataville se tulee 7. toukokuuta. OnePlus Pad Gon suositushinta on puolestaan 329 euroa ja se tulee Suomessa saataville välittömästi.

Lähde: OnePlus