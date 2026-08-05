Testissä AMD:n 8-ytiminen Ryzen 7 7700X3D -peliprosessori, jonka kellotaajuudet on hieman alhaisemmat kuin 7800X3D-mallissa.

AMD julkaisi kesäkuun alussa Taiwanissa järjestettyjen Computex 2026 -messujen yhteydessä uuden Ryzen 7 7700X3D -prosessorin, joka on käytännössä hieman alhaisemmilla kellotaajuuksilla toimiva versio 7800X3D:stä. Kyseessä on yli kolme vuotta vanhaan Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuva 8-ytiminen ja 3D-välimuistilla varustettu prosessori AM5-kantaan.

Uutuus saapui myyntiin 16. heinäkuuta, mutta vaikka se sijoittuu 7800X3D:n alapuolelle, on sen 359,90 euron hinta tällä hetkellä Suomessa jopa kalliimpi.

Saimme AMD:lta testiin Ryzen 7 7700X3D -prosessorin ja tutustumme tässä artikkelissa prosessorin ominaisuuksiin sekä suorituskykyyn. Mukana on myös tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset.

Lue artikkeli: Testissä AMD Ryzen 7 7700X3D