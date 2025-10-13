Testasimme Applen uuden perusmallin iPhone 17:n.
Applen vuoden 2025 älypuhelinmallisto koostuu jo aiemmin io-techin testissä käyneestä iPhone Airista, kahdesta Pro-mallista sekä vain yhteen jäävästä perusmallista. iPhone 17 menetti siis tänä vuonna suurikokoisemman Plus-sisarmallinsa, mutta tuo vastapainona kenties selvimmät päivityksensä perusmalleihin sitten iPhone 12:n mukanaan tuoman suurempiresoluutioisen näytön. Nyt tuo perusmallin iPhone 17 on päätynyt io-techin testipenkkiin.
Uudessa testiartikkelissa otamme selvää, tarjoaako iPhone 17 vastinetta 999 euron hinnalleen ja miten se vertautuu edeltäjiinsä, sisarusmalleihinsa sekä Android-markkinoiden kilpailijoihin.
Lue artikkeli: Testissä Apple iPhone 17
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →