OpenAI on tehnyt jo pidempään yhteistyötä useiden eri kumppaneiden tekoälypiirien parissa työskentelevän Broadcomin kanssa ja yhteistyö huipentuu OpenAI:n omiin kiihdyttimiin perustuvan palvelinkokonaisuuden rakentamiseen.

Tekoälymalleihin erikoistunut OpenAI on ollut viime aikoina toistuvasti uutisissa merkittävien palvelinprojektien tiimoilta, eikä loppua ole ainakaan vielä näkyvissä. Viimeisin projekti on OpenAI:n ja Broadcomin välinen yhteistyösopimus.

OpenAI ja Broadcom ovat kertoneet yhteistyöprojektista, jossa otetaan käyttöön 10 gigawatin edestä kustomoituja tekoälykiihdyttimiä. Toisin kuin esimerkiksi OpenAI:n AMD:n ja NVIDIAn kanssa toteutettavat projektit, Broadcomin kanssa toteutettavissa palvelimissa käytetään täysin kustomoitua laskentarautaa.

Broadcom on merkittävä tekijä eri asiakkaiden tekoälypiirien toteuttamisessa ja OpenAI on tehnyt yhtiön kanssa yhteistyötä jo 18 kuukauden ajan oman tekoälypiirinsä toteutuksen parissa. OpenAI on vastuussa varsinaisten kiihdytinten ja niiden palvelinten suunnittelusta ja varsinaiset piirit suunnitellaan yhteistyössä vankan ASIC-kokemuksen omaavan Broadcomin kanssa. Broadcom on lisäksi vastuussa palvelinten verkkototeutuksista.

OpenAI:n kiihdyttimiin perustuvien palvelinten käyttöönotto aloitetaan vuoden 2026 jälkimmäisellä puoliskolle ja valmista koko 10 gigawatin kokonaisuuden osalta pitäisi olla vuoden 2029 loppuun mennessä.

Lähteet: OpenAI, Broadcom