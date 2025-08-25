Testissä Asuksen ja Noctuan yhteistyössä kehittämä 1699 euron suositushintainen Asus GeForce RTX 5080 Noctua Edition -näytönohjain.

Asus ja Noctua esittelivät Computex-messuilla toukokuussa yhteistyössä kehittämäänsä GeForce RTX 5080 -näytönohjainta, jonka jäähdytysratkaisussa on käytössä kolme Noctuan uutta 120 millimetrin NF-A12x25 G2 -tuuletinta ja niille optimoitu jäähdystysrivasto.

Saimme 1699 euron hintaisen näytönohjaimen io-techin testiin ja tutustumme tässä artikkelissa sen ominaisuuksiin, jäähdytysratkaisuun, suorituskykyyn, lämpötiloihin, melutasoon, tehonkulutukseen ja ylikellotuspotentiaaliin.

