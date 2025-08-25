Samsungin Galaxy-uutuudet saapuvat edustamaan edullisempaa hintaluokkaa.

Samsung on julkaissut uuden edullisen Galaxy A17 -älypuhelimen sekä Galaxy Tab S10 Lite -tabletin, joka on valmistajan nykysukupolven tableteista karsituin malli.

Galaxy A17 (otsikkokuvassa) on seuraaja viime vuoden lopulla julkaistulle A16:lle, mutta teknisten ominaisuuksien puolella juuri mikään ei ole muuttunut. Laitteen sisuksissa sykkii edelleen Exynos 1330 -järjestelmäpiiri ja RAM-muisti-tallennustilavaihtoehdot ovat 4 & 128 ja 6 & 256 Gt, mutta mukana on myös microSD-muistikorttipaikka. Puhelimesta on tarjolla sekä LTE- että 5G-variantit. Näytössä on viime vuodesta sama 6,7-tuumainen AMOLED-paneeli 90 hertsin virkistystaajuudella.

Kamerat ovat nyt omassa kehyksessään, kun edeltäjämallissa ne kohosivat takakuoresta erikseen. Kattaukseen kuuluu jälleen 50 megapikselin pääkamera – jossa on tänä vuonna optinen kuvanvakautus – 5 MP:n ultralaajakulmakamera ja 2 MP:n makrokamera. Etukameran tarkkuus on 13 MP.

Akku on pysynyt 5000 milliampeeritunnissa 25 watin latauksella ja ohjelmistopäivityslupaus on tänäkin vuonna kiitettävät 6 & 6 vuotta. Puhelimessa on Android 15 -pohjainen One UI 7 -käyttöliittymä valikoituine Gemini-tekoälyominaisuuksineen. Lisäksi laite on A16:n tavoin IP54-suojattu.

Valmistajan toinen julkaisu on Galaxy Tab S10 Lite, jonka suorituskyvystä vastaa Exynos 1380 -järjestelmäpiiri. RAM-muistin ja tallennustilan vaihtoehdot ovat 6 & 128 sekä 8 & 256 Gt, microSD-muistikorttipaikkaa unohtamatta. Tarjolla on sekä 5G-verkkoja tukeva variantti että pelkällä Wi-Fi 6 -toiminnallisuudella varustettu malli.

Tabletissa on 10,9-tuumainen LCD-näyttö 90 Hz:n virkistystaajuudella ja 600 nitin maksimikirkkaudella. Näyttö on yhteensopiva myös laitteen mukana tulevan S Pen -kynän kanssa. Näytön yläreunassa on 5 MP:n etukamera, kun taas takapuolelta löytyy 8 MP:n pääkamera.

Tab S10 Liten akku on kapasiteetiltaan 8000 mAh ja sen latausteho on 25 W. Android 15 -pohjaiselle One UI 7:lle raportoidaan jopa 7 & 7 vuoden päivityslupausta. Tablettiin on tarjolla myös erikseen myytävä näppäimistökotelo Book Cover Keyboard.

Galaxy A17 ja Galaxy Tab S10 Lite tulevat heti saataville seuraavin suositushinnoin:

Galaxy A17: 5G (6 & 256 Gt) – 309 € 5G (4 & 128 Gt) – 229 € LTE (6 & 256 Gt) – 279 € LTE (4 & 128 Gt) – 199 €

Galaxy Tab S10 Lite: 5G (8 & 256 Gt) – 549 € 5G (6 & 128 Gt) – 479 € Wi-Fi (8 & 256 Gt) – 479 € Wi-Fi (6 & 128 Gt) – 399 €



Lähde: Samsung (1, 2)