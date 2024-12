Linux-päivityksistä ongituissa tiedoissa on paitsi viittauksia Googlen ChromeOS:n Embedded Controlleriin, myös AMD:n Lilaciin mikä on tarkoittanut vuosien varrella useampaakin eri prosessoria.

Valve suunnittelee uutta Fremont-koodinimellistä laitetta. Reddit käyttäjä coolbhok3k:n Valven Linux-päivityksistä löytämät tiedot kertovat jo paljon, mutta vielä enemmän jää arvailujen varaan.

Fremontista tiedetään toistaiseksi vähän, mutta kyse saattaa olla jonkinlaisesta yhteistyöprojektista Googlen kanssa, sillä siinä on viittauksia ChromeOS:n Embedded Controller -ajuriin ja Google Dexiin. CEC-ajurilla ajetaan Tom’s Hardwaren mukaan Chromebookeista löytyvää Embedded Controller -sirua, joka ohjaa mm. virransyöttöä, lämmönhallintaa ja joitain lisälaitteita, kun Dexi puolestaan mahdollistaa HDMI CEC -toiminnallisuuden.

Näiden lisäksi Fremontista tiedetään löytyvän AMD:n ”Lilac”, mikä on viitannut vuosien varrella tähän mennessä ainakin Zen 3+ -sukupolven Rembrandt- ja Rembrandt-R-prosessoreihin sekä hieman lähempänä historiassa Zen 4 -sukupolven Hawk Point -prosessoreihin. Joissain tapauksissa ilmeisesti prosessori on ollut yksinään, kuin toisissa konfiguraatioissa etenkin viime aikoina sen rinnalla on nähty AMD:n Radeon RX 7600M -näytönohjain.

Spekulaatioissa todennäköisimpänä vaihtoehtona pidetään jonkinlaista ”digiboksi”-tyyppistä (set-top box) mediajatketta, mutta villimmissä ideoissa on viljelty myös CES-messuilla vuonna 2013 esitellyn Pistonin tyyppisen ”Steam Boxin” henkistä jatkajaa ja jopa seuraavan sukupolven virtuaalilaseja.

