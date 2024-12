Sora Turbo -nimellä kulkeva tekoäly on Euroopan ulkopuolella tarjolla ChatGPT-käyttäjille, joilla on joko Plus- tai täysin uusi ja rajoittamaton Pro-tilaus.

Yhdysvaltalainen OpenAI esitteli helmikuussa Sora-tekoälyään, joka pystyi generoimaan realistisen näköisiä vidoeita esimerkiksi ihmisistä, eläimistä tai maisemista pelkkien tekstikomentojen avulla. Tuolloin Sora oli lähinnä testaus- ja tutkimusvaiheessa, mutta nyt yhtiö on julkaissut ChatGPT-tilaajien saataville Sora Turbon, jonka kerrotaan luovan vielä aidompia ja realistisempia videoita kuin helmikuussa esitelty versio. OpenAI:n mukaan Soralla luoduissa videoissa on kuitenkin toiminnan läpinäkyvyyden vuoksi mukana C2PA-metadataa, jolla videon alkuperä pystytään selvittämään. Yhtiö kertoo myös valvovansa ja estävänsä tiettyjä Soran käyttötapoja, kuten esimerkiksi haitallisten seksuaalissävytteisten videoiden luontia. Euroopan ulkopuolella ChatGPT Plus -tilaajat voivat luoda kuukaudessa 50 lyhyttä videota 480p-tarkkuudella, mutta mikäli pienempi määrä videoita kuukaudessa riittää, voi tarkkuutta nostaa 720p:hen. Sen sijaan yhtiön täysin uudella ja rajoittamattomalla, 200 dollarin kuukausimaksullisella ChatGPT Pro -tilauksella voi luoda täyden 1080p- eli Full HD -tarkkuuden videoita 20 sekunnin maksimikestolla ja moninkertaisesti Plus-tilausta enemmän. Videot voivat olla joko laajakuva- tai pystyformaatissa tai neliöitä kuvasuhteella 1:1. Videoita voi luoda joko ”tyhjästä” tekstikomentojen avulla tai halutessaan jatkaa olemassa olevia videoita tai sekoittaa eri videoita toisiinsa. OpenAI muistutti jälleen, että Sora Turbokin on erehtyväinen ja jatkuvan kehityksen kohteena. Lisäksi sen saatavuutta pyritään laajentamaan myös Eurooppaan lähikuukausien aikana. OpenAI:n tuoreet julkaisut ovat osa yhtiön 12 Days of OpenAI -kampanjaa. Lähde: OpenAI (1, 2) ChatGPT Generatiivinen tekoäly OpenAI Sora Sora Turbo Tekoäly