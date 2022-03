Video: Ajosimulaattorin high-end-päivitys

Päivitimme ajosimulaattorin suomalaisella osaamisella rungon, rattimoottorin, ratin ja polkimien osalta.

Ultimaattinen suomalainen ajosimulaattori päivitettiin Overpowerin OP GT -runkoon Simucube 2 Pro -rattimoottorilla, Tahko GT-21 -ratilla ja Simgraden R7 -polkimilla. Lisäksi näytöksi asenettiin Samsungin kaareva 49-tuumainen Odyssey Neo G9.

Videolla käydään läpi reilun 6000 euron budjetilla kasatun ajosimulaattorin päivitysosat, asennetaan ne paikoilleen, konfiguroidaan käyttöön ja otetaan ensituntumat ajamisesta.

Simucube 2 Pro on Direct Drive -moottori 25 Nm voimalla, jossa ratti kiinnitetään suoraan moottoriin ilman väliin tulevia hihnoja tai rattaita. Tahko GT-21 on yrityksen uusi D-mallinen 320 mm:n ratti. Simgrade R7 -polkimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja niissä on keskitytty mahdollisimman kattaviin säätömahdollisuuksiin ja polkimen mukana liikkuviin kantapäätukiin.

