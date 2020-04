Mikä emolevy kannattaa valita uuden Ryzen-prosessorin kaveriksi? Käymme läpi, mihin käyttöön X570-, X470- tai B450-emolevy soveltuu parhaiten.

AMD julkaisi viime kesänä uusien Ryzen 3000 -prosessoreiden kaveriksi uuden X570-piirisarjan, mutta AM4-kantaiset prosessorit ovat yhteensopivia myös edellisten sukupolvien B450- ja X470- sekä B350- ja X370-piirisarjojen ja niihin perustuvien emolevyjen kanssa. Käymme videolla läpi, mitä kannattaa ottaa huomioon uutta emolevyä ostaessa.

X570-emolevyt on suunniteltu varta vasten uusille Ryzen 3000 -sarjan prosessoreille tietäen, että markkinoille saapuu myös 12- ja 16-ytimiset mallit. Lähtökohtaisesti X570-emolevyissä on siis riittävän laadukas ja järeä virransyöttö ja muut ominaisuudet vuoden 2019 standardien tasolla, mutta niiden hintataso on melko kallis. Halvimmat X570-emolevyt maksavat alkaen 170 euroa ja suurin osa emolevyistä sijoittuu 200-350 euron hintahaarukkaan. Merkittävin yksittäinen ominaisuus X570-emolevyillä on tuki PCI Express 4.0 -standardille, mutta tällä hetkellä sen käytännön hyöty on hyvin pieni, varsinkin pelatessa.

BIOS-päivityksellä vanhemmat B450-emolevyt toimivat todennäköisesti uusien Ryzen-prosessoreiden kanssa moitteetta, varsinkin jos suunnitelmissa on ostaa 6- tai 8-ytiminen Ryzen 5- tai 7-prosessori. 12- ja 16-ytimisten Ryzen 9 -prosessoreiden kohdalla kannattaa harkita suosiolla X570-emolevyä tai ainakin ottaa huolella selvää vanhemman emolevyn virransyötön rakenteesta. B450-emolevyjen hintataso on alkaen 70 eurosta reiluun 100 euroon ja nykyään useissa malleissa on valmiiksi päivitetty yhteensopiva BIOS uusille prosessoreille. Muutoin BIOS-päivitys onnistuu vanhan prosessorin tai bios flashback -ominaisuuden avulla, joka löytyy esimerkiksi useista MSI:n emolevyistä.

X470-emolevyjen hintataso sijoittuu B450- ja X570-emolevyjen välimaastoon ja 130-200 euroon. X470:n merkittävin hyöty on kahden GeForce-näytönohjaimen käyttö SLI-konfiguraatiossa, joka ei ole B450-piirisarjalla tuettuna. Myös X570 tukee SLI-konfiguraatioita.

