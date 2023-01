Video: Testissä Akkon uudet mekaaniset näppäimistöt

Otimme testiin Akkon kolme uutta suomalaisella näppäinasettelulla varustettua mekaanista näppäimistöä.

Akko on julkaissut myyntiin uusia suomalaisella näppäinasettelulla varustettuja näppäimistöjä noin 100 euron hintaluokkaan. Testasimme kolme uutuutta Akkon omilla kytkimillä ja PBT-näppäinhatuilla. Kaikkien näppäimistöjen piirilevyssä on hot swap -ominaisuus eli niihin saa vaihdettua haluamansa kytkimet.

Akkon verkkokaupassa 114 euron hintainen 75% kokoinen Black & Gold 3084B Plus on paperilla pykälän isompi versio aiemmin testatusta ja io-techin toimituksen valinnan saaneesta 68 % kokoisesta 3068B Plus -mallista. Käytännössä totesimme kuitenkin näppäimistön äänen ja tuntuvan poikkeavan niin merkittävästi, että purimme sen osiin ja totesimme, että vakauttimet on rasvattu erilailla ja pohjasta puuttuu kokonaan kaikua ehkäisevä vaahtomuovipehmuste.

Maxgaming-verkkokaupassa 88 euron hintainen Steam Engine 5087S on TKL-kokoinen ja varustettu retrohenkisellä harmaa-ruskealla väriteemalla. Valitettavasti näppäimistö on erittäin kovaääninen ja pohja vaimentamaton kaikukoppa.

Täysikokoinen noin 130 euron hintainen Blue on White 5108B on vakiona täysin valkoinen ja sen runko on hieman paremmin vaimennettu kuin team Engine 5087S:ssä.

Videolla käydään näppäimistöjen ominaisuudet läpi ja testataan kirjoittamista käytännössä.

