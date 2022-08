Testasimme Cooler Masterin 65 % kokoisen CK721-näppäimistön.

Cooler Master esitteli jo vuosi sitten pienempien näppäimistöjen ystäville 65 % kokoisen CK721-näppäimistön, jonka ulkonäkö muistuttaa rullanupilla tee-se-itse custom -näppäimistöjä. Näppäimistö saapui Suomessa myyntiin kesän kynnyksellä todella korkealla 150 euron suositushinnalla, mutta nyt se on tarjouksessa Verkkokauppa.comissa 79,90 eurolla.

CK721 on 65 % kokoinen näppäimistö eli mukana on nuolinäppäimet, kolme siirtymisnäppäintä ja rullanuppi joka toimii vakiona äänenvoimakkuuden säätönä ja mykistyksenä. Ylärivi eli funktionäppäimet puuttuu edelleen. Näppäimiä ympäröi alumiinilevy, joka on irrotettavissa ja helpottaa näppäimistön puhdistamista. Meidän testikappaleessa levyn kiinnitys oli kuitenkin hieman väljä ja liikkui muutaman millin.

Kytkinvaihtoehtoina on TTC:n punaiset lineaariset, ruskeat tuntopisteelliset ja siniset klikkaavat kytkimet. Suomessa näppäimistöä näyttäis olevan myynnissä vain punaisilla lineaarisilla kytkimillä. Valitettavasti näppämistössä ei ole hot swap -ominaisuutta eli piirilevylle voisi vaihtaa halutut kytkimet. Näppäinhatut ovat mustaksi maalattua ABS-muovia.

Näppäimistö on langaton eli sitä voi käyttää omalla 2,4 GHz:n lähetin-vastaanottimella tai käytettävissä on Bluetooth 5.1 -yhteys ja mukana toimitetaan 1,8 metrin punottu USB C -johto.

RGB-valaistus loistaa näppäinten ympärillä ja niiden läpi ja valot on kustomoitavissa, makrojen ja näppäinasetusten kanssa tietokoneelle asennettavalla MasterPlus+-ohjelmistolla.

