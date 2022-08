Uusi Be quiet! FX-mallisto koostuu vanhoista tutuista tuotteista, joihin on tuotu mukanaan pieniä muutoksia ja valmistajan viime vuonna esittelemät Light Wings -tuulettimet.

Be quiet! on julkaissut uusia RGB-valaistuksella päivitettyjä versioita tunnetuista tuotteistaan. Uuteen FX-mallistoon kuuluvat RGB-valaistut versiot Pure Base 500DX -kotelosta, Pure Loop 2 -AIO-nestecoolerista sekä Pure Rock 2 -prosessoricoolerista.

Pure Base 500 FX on käytännössä identtinen kotelo parin vuoden takaisen Pure Base 500DX:n kanssa, mutta FX-linjaston perusteeman mukaisesti koteloon on päivitetty RGB-valaistus. Samalla myös kotelon mukana toimitettavat tuulettimet ovat menneet vaihtoon ja kolmen 140 mm:n Pure Wings 2 -tuulettimen sijaan Pure Base 500 FX:n mukana toimitetaan kolme 120 mm:n Light Wings ARGB -tuuletinta sekä yksi 140 mm:n Light Wings ARGB. Tuulettimille toimitetaan myös kuusi tuuletinpaikkaa tarjoava hubi valaistuksen ja kierrosnopeuksien ohjaamista varten.

Myös Pure Rock 2 FX -prosessoricooleri luottaa pieniin muutoksiin, eli alkuperäiseen Pure Rock 2:een verrattuna uutuus vaihtaa mukana toimitetut 120 mm:n Pure Wings 2 -tuulettimet uusiin ARGB-valaistuihin Light Wings -malleihin.

Pure Loop 2 FX -AIO-nestecoolerit tulevat saataville 240:n 280:n ja 360 millimetrin kokovaihtoehtoina ja tarjoavat niin ikään mukaansa Pure Wings 2 -tuuletinten sijaan ARGB-valaistut Light Wings -tuulettimet. Lisäksi pumppuyksikköä kiertävät valaistukset on vaihdettu yksivärisestä valkoisesta ledistä ARGB-malliin.

Nestecoolereiden päivitykset eivät kuitenkaan jää pelkkään tuulettimien vaihtoon, vaan FX-sarja päivittää myös coolereiden integroidun pumpun PWM-ohjattavaksi, mikä mahdollistaa entistä paremman säätövaran hiljaisuuden ja tehon välillä. Myös Pure Loop 2 FX:n toimitetaan erillinen valaistusta ja tuuletinkierroksia säätävä hubi.

Be quiet! on tuonut FX-malliston saataville välittömästi. Pure Base 500 FX -kotelon suositushinta on 149,90 euroa ja Pure Rock 2 FX -prosessoricoolerin 52,90 euroa. Pure Loop 2 FX -AIO-nestecoolerista puolestaan saa kustantaa 240 mm:n mallina 129,90 euroa, 280 mm:n mallina 139,90 euroa ja 360 mm:n mallina 154,90 euroa.

