Vuotaneen dian tulkinnasta riippuen julkaisu tapahtuu aikaisintaan 13. huhtikuuta ja viimeistään 26. kesäkuuta.

Intelin tiedetään valmistelevan pian julkaistaviksi uusia 10. sukupolven Core-työpöytäprosessoreita. Tuore vuoto on nyt tarkentanut julkaisuajankohdan sijoittuvan toiselle vuosineljännekselle.

Huhut Intelin uusien Comet Lake -koodinimellisten työpöytäprosessoreiden julkaisupäivästä ovat vaihdelleet aina maalis-huhtikuun vaihteesta toukokuulle. Uniko’s Hardware on saanut nyt käsiinsä paitsi kuvia Core i5-10400 -prosessorin jälleenmyyntimallista, myös dian missä mainitaan prosessoreiden julkaisuikkuna.

Dian mukaan Intel tulee julkaisemaan 10. sukupolven Core-prosessorit aikaisintaan 13. huhtikuuta ja viimeistään 26. kesäkuuta. Toistaiseksi dian tulkinnasta ei olla täysin varmoja, mutta mahdollisia skenaarioita olisivat ensimmäisen aallon mallien julkaisu 13. huhtikuuta ja loppujen 26. kesäkuuta, kaikkien mallien julkaisu myöhemmin määriteltävänä ajankohtana kyseisten päivien välillä tai kaikkien julkaisua 26. kesäkuuta.

Ensimmäinen julkaisuaalto tulee sisältämään sarjan tehokkaamman pään K- ja KF-mallit sekä yhden kerroinlukollisen mallin. Lippulaiva on 10-ytiminen Core i9-10900K, jonka perässä tulevat 8-ytiminen i7-10700K ja 6-ytiminen i5-10600K. Lisäksi saataville tulee niin ikään 6-ytiminen i5-10400 sekä F-versio joka mallista. Kaikissa Intelin 10. sukupolven Core-prosessoreissa on käytössä Hyper-threading-SMT-teknologia eli ne kykenevät suorittamaan kullakin ytimellä kahta samanaikaista säiettä. F-mallit ovat muutoin identtisiä perusmallien kanssa, mutta niiden grafiikkaohjain on kytketty pois käytöstä ja ne tultaneen hinnoittelemaan aavistuksen perusmalleja edullisemmin. 10. sukupolven Core -työpöytäprosessorit tulevat sopimaan uuteen LGA 1200 -kantaan ja ne vaativat siten kaverikseen uuden 400-sarjan emolevyn.

Lähde: Uniko’s Hardware