Razer julkaisi molempikätisen Viper Mini -pelihiiren

Uudessa Viper Minissä on Razerin optiset kytkimet ja 8500 DPI:n tarkkuuteen yltävä optinen sensori.

Razer on julkaissut uuden erittäin keveän ja normaalia pienikokoisemman pelihiiren. Vaikka uusi Viper Mini on kaima isompien veljiensä kanssa, on hiiressä tehty erilaisia materiaalivalintoja.

Viper Mini pakkaa yhtiön mainoslauseiden mukaan tehokkaan pelihiiren ominaisuudet pieneen 118,3 x 53,5 x 38,3 millimetrin kokoiseen ja 61 gramman painoiseen pakettiin. Verrokiksi Viperin perus- ja Ultimate-mallit ovat kooltaan 126,8 x 57,6 x 37,8 millimetrisiä ja painavat 69 ja 74 grammaa. Merkittävin ero hiirten suunnittelussa on kylkien materiaali, joka on Mini-mallissa sileää ja muissa teksturoitu, jonka lisäksi oikean puolen peukalopainikkeet ovat saaneet Minissä kyytiä molempikätisestä suunnittelusta huolimatta.

Razer Viper Mini on varustettu 8500 DPI:n tarkkuuteen kykenevällä optisella sensorilla, yhtiön omilla optisilla kytkimillä ja Chroma RGB Underglow -valaistuksella. Hiiressä on sisäistä muistia profiileiden tallennusta varten ja kaikki hiiren kuusi painiketta ovat ohjelmoitavissa vapaasti. Hiiressä käytetään Razer Speedflex -kaapelia ja sen tassut on valmistettu 100 % PTFE-muovista.

Razer Viper Mini tulee saataville välittömästi. Hiiri on hinnoiteltu yhtiön omassa Euroopan verkkokaupassa 49,99 euroon.

Lähde: Razer