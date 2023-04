Meteor Lake on vuodon mukaan tulossa työpöydälle, mutta vain Core i5 -sarjaan ja sen alapuolelle. Samalle alustalle myöhemmin julkaistava Arrow Lake tulee kattamaan kaikki sarjat Core i9:ään asti.

Intelin Meteor Lake -sukupolven työpöytäversioiden kohtalo on herättänyt keskustelua jo pidempään. Erilaisissa vuodoissa on nähty maksimissaan kuudella P-ytimellä varustettuja versioita ja pelkän mobiiliversion mahdollisuuttakin on väläytelty. Intelin roadmapeissa on puolestaan nähty Raptor Lake Refresh, mikä on heittänyt vain lisää vettä myllyyn. Toisaalta taas toisissa vuodoissa on nähty erittäin vahvoja viitteitä työpöytäversioista.

Tuore vuoto saattaa vihdoin selvittää koko kupletin juonen. SquashBionicin twiittaaman vuotokuvan mukaan Meteor Lake tullaan kyllä näkemään myös työpöydällä, mutta siitä julkaistaisiin maksimissaan Core i5 -sarjaan sijoittuvia versioita 35 ja 65 watin TDP:llä. Se jättäisi tilaa roadmapeissa nähdyille Raptor Lake -prosessoreille kahdeksalla P-ytimellä Core i7- ja i9-sarjoissa. Lisäksi vuoto paljastaa, että Meteor Laken myötä myös Intel on tiputtamassa pois DDR4-tuen.

Meteor Lake saa seuraa LGA1851-prosessorikannalle ja 800-sarjan piirisarjoille myöhemmin Arrow Lake -koodinimellisistä prosessoreista. Toisin kuin Meteor Lakesta, Arrow Lakesta on vuodon mukaan luvassa version 35, 65 ja 125 watin TDP-arvoilla ja aina Core i9 -sarjaan asti. Arrow Lakea odotetaan markkinoille ensi vuoden aikana. Meteor Laken tapaan se tulee rakentumaan useista erillisistä siruista, joista osa tuotetaan yhtiön omissa tehtaissa ja osa TSMC:llä.

Lähde: SquashBionic @ Twitter, Tom’s Hardware