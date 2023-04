Financial Times: Arm lähtee suunnittelemaan omia järjestelmäpiirejään

Raportin mukaan kyse on vain Armin IP:n kykyjen markkinointiin suunniteltuja piirejä eikä niillä kilpailtaisi arkkitehtuurin lisensoineiden valmistajien kanssa, mutta toisaalta piirien suunnittelun hintojen noustessa jatkuvasti on yhtiön ennemmin tai myöhemmin saatava sille myös vastinetta.

Arm on tunnettu parhaiten prosessoriarkkitehtuuristaan ja itse suunnittelemista ytimistään. Pian listalle saatetaan päästä lisäämään myös valmiit järjestelmäpiirit.

Financial Timesiltä peräisin olevan raportin mukaan Arm on muodostanut uuden tiimin, joka on vastuussa prototyyppisirujen suunnittelusta eri tuotesegmentteihin. Tom’s Hardwaren mukaan alalla ollaankin nyt huolissaan, aikooko Arm lähteä jopa kilpailemaan sen arkkitehtuurin lisensoineiden valmistajien kanssa joko myymällä piirejä itse tai lisensoimalla valmiita siruja sellaisenaan uusille valmistajille.

Financial Timesin mukaan tarkoitus on kuitenkin tehdä vain siruja yhtiön IP:n kykyjen markkinointiin. Toisaalta kuten uutissivuston haastattelema entinen Arm johtajakin totesi, piirien suunnittelu on äärimmäisen kallista ja ennemmin tai myöhemmin panostukselle on saatava vastinetta. Tom’s Hardwaren siteeraamien arvioiden mukaan 5 nanometrin modernin järjestelmäpiirin kehityskustannukset olisivat ohjelmistoineen jopa 540 miljoonaa ja 3 nanometrin jopa 1,5 miljardia dollaria.

Raportti sopii hyvin yhteen Intelin aiemmin tässä kuussa tekemän ilmoituksen kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja Pat Gelsinger kertoi Intel Foundry Servicesin aloittaneen tiiviin yhteistyön Armin kanssa Intel 18A -prosessin optimoimiseksi Arm-arkkitehtuuriin perustuville tuotteille. Tiedotteessa mainittiin, että Intel ja Arm kehittäisivät yhdessä myös referenssialustan Intelin valmistuskapasiteetin ja -kykyjen markkinoimiseksi.

Lähde: Tom’s Hardware