Uuden Wi-Fi-standardin IEEE-numero on 802.11bn ja mm. Qualcomm on vahvasti mukana sen kehityksessä.

Langattomien verkkojen Wi-Fi 7 -standardi (802.11be) on vasta parin vuoden aikana alkanut yleistyä kuluttajatason langattomissa laitteissa, mutta suunnittelupuolella katse on siirretty jo tulevaan, sillä Wi-Fi 8 (802.11bn) on tällä haavaa saapumassa muutaman vuoden kuluttua ja sitä kehittää maailmanlaajuinen IEEE-teknologiayhteisö yhdessä mm. yhdysvaltalaisen Qualcommin kanssa. Uusi langaton standardi ei painota niinkään nopeuden, vaan vakauden ja luotettavuuden lisäämistä.

Wi-Fi 8:n kehityksessä tärkeä termi on UHR eli Ultra High Reliability, johon nojaten uuden standardin luvataan saavuttavan lähes Wi-Fi 7 -tason tiedonsiirtonopeuksia aiempaa heikommilla signaaleilla esimerkiksi kantavuusalueen reunoilla tai katvealueilla. UHR:n odotetaan myös huomattavasti parantavan latenssia sovelluksissa, joissa matala viive on tärkeää, kuten esimerkiksi AR-sovelluksissa, teollisuusautomaatiossa ja joissain tekoälytehtävissä. Lisäksi standardi sujuvoittaa tukiasemasta toiseen siirtymistä säilyttäen yhteyden laadukkaana tilanteissa, joissa langattomia laitteita liikutellaan paljon paikasta toiseen. Kuten Wi-Fi 7, myös Wi-Fi 8 toimii 2,4, 5 ja 6 GHz:n taajuuksilla.

IEEE-työryhmän lopullista hyväksyntää uudelle Wi-Fi 8 -standardille odotetaan virallisen etenemissuunnitelman mukaan maaliskuussa 2028.

Lähde: Tom’s Hardware, Qualcomm