Uusi O11 Dynamic Mini V2 tulee saataville mustana ja valkoisena sekä tuulettimilla ja ilman.

PC-koteloistaan tunnettu Lian Li on julkaissut laajaan O11-kotelomallistoonsa uuden Dynamic Mini V2:n, joka edustaa koteloiden kompaktimpaa päätä, vaikka mahduttaakin sisäänsä myös perinteiset ATX-kokoluokan emolevyt. Lisäksi mukana on tuki emolevyjen takana sijaitseville virtaliitännöille, mutta vain ATX-koossa.

Estetiikaltaan O11 Dynamic Mini V2 mukailee viimeaikaisia trendejä kahdella lasipaneelillaan ilman kulmapilaria. Kotelo mahduttaa sisäänsä 120 mm:n tuulettimia yhteensä yhdeksän kappaletta ja sen Flow-variantissa on esiasennettuna yhteensä viisi Lian Lin omaa käänteisillä lavoilla varustettua tuuletinta pohjassa ja sivussa. Pohjaa on lisäksi kallistettu 10 asteen kulmaan, jotta pohjatuulettimet saavat otettua kotelon sisään tehokkaammin ilmaa. Valittavissa on myös riisuttu perusmalli, mikäli tuulettimet haluaa valita itse.

Vaikka kotelo on melko kompakti, on siinä tilaa myös lähes täysikokoiselle ATX-virtalähteelle. Mukana tulee myös näytönohjaimen roikkumista estävä lisäosa sekä vaaka- että pystyasennusta varten. Lisäki I/O-paneelin liitännät ovat omassa moduulissaan, jonka voi asentaa joko kotelon kattoon tai etupaneelin alaosaan.

O11 Dynamic Mini V2:n tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat: 424 × 273 × 392 mm (P × L × K)

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX

Tuuletintuki: Pohjassa: 3 × 120 mm Takana: 1 × 120 Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Oikealla kyljellä: 2 × 120 mm

Jäähdytintuki: Katossa: 240 / 280 / 360 mm Oikealla kyljellä: 240 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus: 160 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm

Virtalähteen maksimipituus: 200 mm

Massamuistit: 2 × 2,5” SSD / 2 × 3,5” HDD 2 × 2,5” SSD

I/O-paneeli: 2 × USB-A (3.0) 1 × USB-C (3.2) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



O11 Dynamic Mini V2:n suositushinta Yhdysvalloissa on 90 ja 100 dollaria (perusmalli & Flow), mutta Suomessakin sitä on saatavilla jo joillakin jälleenmyyjillä hintojen liikkuessa sadan euron molemmin puolin. Saatavuus parantunee lähiaikoina.

Lähde: TechPowerUp, Tuotesivu