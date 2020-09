Yhdysvaltalainen Iceberg Thermal pyrkii uutena kilpailijana tietokoneiden jäähdytysmarkkinoille

Iceberg Thermalin valikoimista löytyy tällä hetkellä prosessoricoolereiden lisäksi tuulettimia, lämpötahnaa ja lämpötyynyjä.

Yhdysvalloissa tietokoneiden jäähdytysmarkkinoille on ilmaantunut uusi kilpailija – Iceberg Thermal. Valmistaja mainostaa taustalla olevan yli 15 vuoden kokemus alalta ja kuluttajille suunnattujen jäähdytyskomponenttien lisäksi yritys tarjoaa jäähdytysratkaisuja tilauksesta niin prototyyppien ja osien kuin myös täyden tuotantovalmistuksen muodossa.

Iceberk Thermalin valikoimissa on tarjolla kuusi prosessorijäähdytintä, kolme tuuletinmallia useassa eri koossa, kaksi erilaista lämpötahnaa ja lämpötyynyjä. Kaikkia valmistajan tuotteita yhdistää yhtenäinen värimaailma – niin tuulettimissa kuin myös prosessorijäähyissä käytetään vallitsevana värinä valmistajan logostakin löytyvää turkoosinsinistä.

Valmistajan tuulettimet ovat saatavilla silmään pistävän turkoosinsinisen lisäksi myös mustana ja harmaana. Valikoimaan kuuluu 80, 120 ja 140 mm:n koossa saatavilla olevat IceGALE nimeä kantava perusmalli nestelaakeroidulla (fluid dynamic bearing) moottorilla sekä IceGALE Xtra nimeä kantava pykälän kalliimpi malli kaksoiskuulalaakeroidulla moottorilla. Näiden lisäksi valmistajalta löytyy myös ARGB-valaistu kuulalaakeroitu IceGALE ARGB 120 ja 140 mm:n koossa.

Erityisesti prosessoricoolerit erottuvat varsin näyttävästi yleisestä massasta värien ja muotoiluratkaisujensa osalta. Kaikissa paitsi pienimmässä jäähdyttimessä käytössä on valmistajan ”Iceberg Shell” -kuori (T95-mallissa tuulettimen kehyksessä ”Iceberg Fan Cover”). Käytännössä kyseessä on turkoosinsininen kulmikkaasti muotoiltu kotelointi, joka peittää mallin mukaan tuulettimen kehyksiä tai jopa koko jäähdytinrivaston. Kuoren materiaalia ei ole tuotesivuilla mainittu, mutta todennäköisesti se on jonkinlaista muovia.

Prosessoricoolereista pienin on IceFLOE T65, joka on vain 38 mm korkea. T65:ssä on kuparipohja ja kolme 6 mm:n kuparista lämpöputkea. Jäähdyttimen turkoosinsininen 80 mm:n tuuletin on upotettu jäädyttimen keskelle ja jäähdyttimen laidat nousevat tuulettimen pinnan tasolle. Toiseksi pienin malli valmistajalta on IceFLOE T95, joka käyttää valmistajan Iceberg-kehikkoa 92 mm:n tuulettimensa reunojen peittona. T95 on korkeudeltaan 78,5 mm ja se valmistettu kokonaan alumiinista, eikä siinä ole erillisiä lämpöputkia.

Tornicoolereita valikoimaan kuuluu neljä mallia – IceSLEET X5, IceSLEET X6, IceSLEET X7 Dual ja IceSLEET X9 Dual TR. Kaksi ensiksi mainittua ovat rakenteeltaan yhden tornin ja kaksi viimeistä kahden tornin coolereita. Kaikkia tornimallisia jäähdyttimiä yhdistää koko rivaston peittävä Iceberg-kuori ja osoitettavat RGB-valaistukset tuulettimissa. X5 ja X6 sisältävät molemmat 120 mm:n tuulettimen ja niiden erottavana ominaisuutena toimii X6:sta löytyvä kuudes lämpöputki X5:n tyytyessä viiteen. X7 Dualin edessä on edullisemmista malleista tuttu 120 mm:n tuuletin, mutta jäähdytinrivastojen väliin on sijoitettu suurempikokoinen 140 mm:n tuuletin. Lisäksi tuplatornicoolereiden Iceberg-kehykseen on intogroitu RGB-valaistus coolerin päälle. Lämpöputkia X7:ssa on nimensä mukaisesti 7. X9 Dual TR on puolestaan AMD:n Threadripper-prosessoreille tarkoitettu jäähdytin ja sen myötä siinä on suurempi kuparipohja kuin muissa malleissa, eikä se tue muiden alustojen kiinnitysmekanismeja. Suuremman pohjan lisäksi X9 Dual TR eroaa X7 Dualista myös lämpöputkien määrän mukaan. X9 Dual TR:stä löytyy nimensä mukaisesti peräti yhdeksän 6 mm:n paksuista kuparista lämpöputkea.

Iceberg Thermalin valikoima on tulossa saataville Yhdysvalloissa Amazonin kautta. Toistaiseksi ei ole tietoa tuotteiden hinnoista tai onko valmistaja laajentamassa saatavuuttaan Eurooppaan tai Suomeen.

Lähde: Iceberg Thermal