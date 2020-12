Uutuus on markkinoiden ensimmäinen näytön alle sijoitetulla etukameralla varustettu älypuhelin.

ZTE on esitellyt aiemmin syksyllä Kiinassa julkaistun Axon 20 5G -älypuhelimensa kansainvälisille markkinoille. Uutuusmallin erikoisuus on markkinoiden ensimmäinen kaupallinen näytön alle sijoitettu etukameratoteutus.

Axon 20 5G:n 32 megapikselin etukameran edessä käytetään erikoismallista OLED-paneelia, jossa on läpinäkyvä matriisi- ja katodikerros. Näytön pikselit on asemoitu niin, että valo pääsee kulkemaan näytön läpi kamerasensorille ja käytössä on kaksois-näyttökontrolleri, jolla ohjataan synkronisoidusti sekä kamera-aukon että muun näytön sisältöä. Kameran algoritmi ottaa näyttörakenteen huomioon kuvaa muodostaessaan. Näytön alle on sijoitettu myös muita toimintoja, kuten valoisuussensori, sormenjälkitunnistin ja kaiutin. Itse näyttö on markkinoiden suurikokoisimpia – läpimitaltaan lähes seitsemän tuumaa.

Laitteen muu rauta on melko tyypillistä keskihintaluokan 5G-mallille. Sisällä on Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri, 6 tai 8 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. 5G tukee virransäästötilaa, jonka väitetään parantavan akunkestoa jopa 35 %. Laitteen kehykseen on integroitu koko puhelimen kiertävä PDS-antennitoteutus (Printing Direct Structure) ja kaikkiaan kehyksessä on 12 eri antennia. Akun kapasiteetti on tämän kokoluokan puhelimelle pienehkö 4220 mAh ja se latautuu 30 watin maksimiteholla puolessa tunnissa 60 %:iin.

Softapuolella on valitettavasti vielä vanhaan Android 10:een pohjautuva MiFavorUI 10.5.

ZTE Axon 20 5G tekniset tiedot:

Ulkomitat: 172,1 x 77,9 x 7,98 mm

Paino: 198 grammaa

6,92” OLED-näyttö, 1080 x 2460, 20,5:9-kuvasuhde, 100 % DCI-P3, HDR10, 90 Hz

Qualcomm Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri, lämpöputkijäähdytys

6 tai 8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka

5G Sub 6 GHz -yhteydet (n1/n3/n28/n41/n78/n79)

LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.1, GPS, Glonass, BDS, NFC

Neloistakakamera: 64 megapikselin sensori, PDAF, f1.8 laajakulmaobjektiivi 8 megapikselin sensori, 120-asteen ultralaajakulmaobjektiivi, f2.2 2 megapikselin makrokamera, 4 cm tarkennusetäisyys 2 megapikselin syvyystietokamera 4K 60 FPS videotallennus

Etukamera: 32 megapikseliä, f2.0, näytön alla

4220 mAh:n akku, USB Type-C, 30 W Quick Charge 4+ -pikalataus

Android 10, MiFavorUI 10.5

Axon 20 5G tulee myyntiin maailmanlaajuisesti valituilla markkina-alueilla 21. joulukuuta alkaen. Suomen saatavuudesta tai hinnoittelusta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

Lähteet: ZTE