Phanteks julkaisi päivitetyn version tornimaisesta Evolv Shift mini-ITX-kotelostaan

Uudistettu Evolv Shift 2 tulee saataville sekä alkuperäisestä Shiftistä tutuilla lasisilla että noin vuoden vanhasta Air-mallista tutuilla verkkokankaisilla kylkipaneeleilla.

Phanteks on kaikessa hiljaisuudessa julkistanut uudistetun version jo yli kolme vuotta vanhasta Evolv Shift -ITX-kotelostaan. Ensisilmäyksellä kotelo muistuttaa selvästi edeltäjäänsä alumiinisine etu- ja takapaneeleineen ja selvästi korkeine muotoineen. Uudistettu Evolv Shift 2 tulee saataville sekä lasikylkisenä perusversiona, että verkkokankaisilla kyljillä varustettuna Evolv Shift Air 2 -versiona, eli kotelo toimii päivityksenä myös viime vuonna julkaistulle alkuperäiselle kangaspaneelit esitelleelle Evolv Shift Airille.

Tutusta ulkonäöstä huolimatta kotelossa on tapahtunut myös selkeitä uudistuksia: ulkomitat ovat kasvaneet 2 senttimetriä pystysuunnassa, mikä tarjoaa lisää tilaa emolevyn ja näytönohjaimen IO-liittimille, sillä ne osoittavat edeltäjämallista tuttuun tapaan ylöspäin, mutta ovat piilossa kotelon katon alla. Ennen kotelon takana sijainneet USB-liittimet on siirretty etupaneelin. Lisäksi sisuskaluja on muokattu ja siirrelty mahdollistaen alkuperäistä Evolv Shiftiä huomattavasti monipuolisemman näytönohjainyhteensopivuuden.

Phanteksin alkuperäisessä Evolv Shiftistä tuttuun tapaan näytönohjain asennetaan edelleen riser-kaapelin avulla emolevyn vastakkaiselle puolelle. Kenties suurin muutos ulospäin nähden on sisuskalujen täydellinen pyöräytys toisinpäin – alkuperäisessä Evolv Shiftissä näytönohjain oli kotelon oikealla kyljellä ja prosessori vasemmalla, kun taas uudessa mallissa ne ovat päinvastoin. Myös viime mallin tapa asettaa näytönohjain vakiona ottamaan ilmaa emolevyn taustapuolelta on hylätty ja uutuuskotelo asemoikin näytönohjaimen tuulettimet suoraan mallista riippuen lasikylkeä tai verkkopaneelia päin. Myös näytönohjaimelle saatavilla olevaa tilaa on saatu kasvatettua, sillä PSU on siirretty takapaneelista oikealle kyljelle, minkä myötä maksimileveys näytönohjaimessa on kasvanut. Maksimissaan kotelo tukee 2,9 korttipaikan (59 mm) paksuisia, 150 mm:n korkuisia ja 335 mm:n pituisia näytönohjaimia.

Kasvaneen näytönohjaintilan ja siirretyn virtalähdepaikan lisäksi kotelossa on tapahtunut myös muita muutoksia, jotka ovat osittain seurausta edeltäneistä. Alkuperäisessä mallissa etupaneelista löytyneistä 140 mm:n tuuletinpaikoista on luovuttu ja sen sijaan ne on sijoitettu takapaneeliin, joka on uutena ominaisuutena myös rei’itetty vapaamman ilmavirran tieltä. Pohjan 120 mm:n tuuletinpaikka on yhä ennallaan, mutta siirretyn virtalähteen myötä siihen ei ole enää mahdollista asettaa AIO-nestejäähdytintä, vaan tilaa on ainoastaan tuulettimelle. Nestejäähdyttimelle tuki kuitenkin edelleen löytyy: takapaneelin alempi tuuletinpaikka tukee 120 mm:n nestejäähdytintä. Ilmajäähdytyksen osalta prosessoricoolerille on tilaa 85 mm.

Phanteks Evolv Shift 2 (Air 2) tekniset tiedot:

Ulkomitat: 170 x 490 x 274 mm (186 x 490 x 274) (L x K x S)

Paino: 6,8 kg (4,9 kg)

Materiaalit: Teräs, alumiini, lasi (teräs, alumiini, kangaskylki)

Etupaneelin liitännät: 2 x USB 3.0 (alhaalla), virtapainike (ylhäällä), RGB-valojen ohjauspainikkeet

Yhteensopivat emolevyt: mini-ITX

3,5” asemapaikat: 1

2,5” asemapaikat: 2 (erikseen myynnissä paikka myös toiselle kahden aseman kehikolle)

Laajennuskorttipaikkoja: 2 kpl

Näytönohjaimen maksimimitat: 335 x 150 x 59 mm (P x K x L)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 85 mm

Virtalähdepaikka: SFX, SFX-L

Tuuletinpaikat: 2 x 140/120 mm takapaneelissa, 1 x 120 mm pohjassa

Tuulettimia mukana: 1 x SK 140 mm Black PWM -tuuletin

Jäähdytinpaikat: 1 x 120 mm takapaneelissa (max 158 x 148 mm, paksuus SFX-virtalähteen kanssa max. 45 ja SFX-L-virtalähteen kanssa max. 30 mm)

Phanteks Evolv Shift 2:n suositushinta on 109,99 euroa ja Evolv Shift Air 2:n 99,90 euroa. Molemmat versiot tulevat saataville kahtena värivaihtoehtona – Satin Black -musta ja Anthracite Grey -harmaa. Kotelot tulevat myyntiin maailmalla joulukuun aikana, mutta Suomen saatavuudesta ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa.

Lähteet: Phanteks (1), (2), Hexus