AMD:n kolmannen neljänneksen ennätystuloksen takaa löytyy parantuneet myynnit niin kuluttajaprosessoreissa, pelituotteissa kuin datakeskuksissakin.

AMD on pitänyt vuoden kolmannen osavuosikatsauksensa ja julkaissut sen myötä neljänneksen tuloksen. Tulos peittosi odotukset, mutta pörssit reagoivat välittömällä kurssin laskulla, josta on tosin ehditty jo toipumaan.

AMD teki vuoden kolmannella neljänneksellä 9,25 miljardin liikevaihdon, mikä oli 36 % paremmin kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvun takaa löytyi paitsi datakeskuspuoli, myös perusluokan palvelimet ja PC-tuotteet. Yhtiön bruttokate oli jopa 52 % ja kulujen jälkeen yhtiö teki voittoa 1,24 miljardia dollaria, jopa 61 % paremmin kuin vuosi sitten.

Osastokohtaisesti katsottuna AMD:n datakeskuspuolen liikevaihto oli päättyneellä neljänneksellä 4,3 miljardia, mikä on 22 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Osaston katteet ovat kuitenkin pienentyneet ja sen myötä liikevoittoa tuli 1,1 miljardia dollaria, vain 100 miljoonaa enemmän kuin vuosi takaperin.

Kuluttaja- ja pelipuoli on yhdistetty samaan pakettiin, mutta AMD ilmoittaa niiden osuudet myös erikseen. Yhteensä osastot kasvattivat liikevaihtoaan vuodessa 73 % tasan 4 miljardiin dollariin. Pelipuolen osuus liikevaihdosta oli 1,3 miljardia, kun se vuotta aiemmin oli 500 miljoonaa, ja kuluttaja- eli käytännössä prosessoripuolen 2,8 miljardia, kun vuosi sitten se oli 1,9 miljardia dollaria. Myös osastojen käyttökate parani ja se teki nyt 288 miljoonan sijasta 867 miljoonaa dollaria voittoa.

AMD:n sulautetun puolen osaston liikevaihto ei ollut yhtä positiivinen, sillä sen liikevaihto laski vuoden takaisesta 927 miljoonasta 857 miljoonaan dollariin. Myös kate laski ja 372 miljoonan dollarin sijasta käteen jäi vain 283 miljoonaa dollaria.

Vuoden viimeiseltä neljännekseltä AMD odottaa maltillisesti 9,6 miljardin liikevaihtoa ja yli 2 prosenttiyksikköä parantuvaa bruttokatetta.

Lähde: AMD