Corsair on julkaissut uudet toisen sukupolven RMx Shift -sarjan virtalähteet, joita esiteltiin kesän Computex-messuilla Taiwanissa. Shiftien myyntivalttina on virtalähteen sivuun sijoittuvat kaapeliliitännät, mikä helpottaa kaapelinhallintaa kokoonpanon kasausvaiheessa.
Uutuudet tarjoavat 750, 850 ja 1000 watin tehovaihtoehdot ja tulevat tietenkin 600 wattiin pystyvällä yksittäisellä 12V-2×6-kaapelilla varustettuna, tukien nykyaikaisia ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardeja. Uusissa joustavissa kaapeleissa on mukana myös huomaamattomat kaapelikammat vakiona, ja ne hyödyntävät kompakteja valmistajan ”Type-5 Micro-Fit -liitäntöjä”. Virtalähteet ovat täysmodulaarisia, eli ylimääräisiä kaapeleita ei jää kotelon pohjalle lojumaan.
Kaikki kolme mallia ovat hyötysuhteeltaan Cybenetics Gold -sertifioituja ja ne hyödyntävät japanilaisia 105 °C:een luokiteltuja kondensaattoreita. Virtalähteiden 140 mm:n nestelaakeroitu tuuletin tukee Zero RMP -tilaa ja sen nopeutta voi myös säätää takaosassa sijaitsevalla säätönupilla.
RMx Shift -sarja on saatavilla Corsairilta seuraavin suositushinnoin:
- RM750x Shift – 154,90 €
- RM850x Shift – 169,90 €
- RM1000x Shift – 204,90 €
Lähde: Sähköpostitiedote
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →