Shift-malleissa kaapeliliitännät sijaitsevat virtalähteen kyljessä.

Corsair on julkaissut uudet toisen sukupolven RMx Shift -sarjan virtalähteet, joita esiteltiin kesän Computex-messuilla Taiwanissa. Shiftien myyntivalttina on virtalähteen sivuun sijoittuvat kaapeliliitännät, mikä helpottaa kaapelinhallintaa kokoonpanon kasausvaiheessa.

Uutuudet tarjoavat 750, 850 ja 1000 watin tehovaihtoehdot ja tulevat tietenkin 600 wattiin pystyvällä yksittäisellä 12V-2×6-kaapelilla varustettuna, tukien nykyaikaisia ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardeja. Uusissa joustavissa kaapeleissa on mukana myös huomaamattomat kaapelikammat vakiona, ja ne hyödyntävät kompakteja valmistajan ”Type-5 Micro-Fit -liitäntöjä”. Virtalähteet ovat täysmodulaarisia, eli ylimääräisiä kaapeleita ei jää kotelon pohjalle lojumaan.

Kaikki kolme mallia ovat hyötysuhteeltaan Cybenetics Gold -sertifioituja ja ne hyödyntävät japanilaisia 105 °C:een luokiteltuja kondensaattoreita. Virtalähteiden 140 mm:n nestelaakeroitu tuuletin tukee Zero RMP -tilaa ja sen nopeutta voi myös säätää takaosassa sijaitsevalla säätönupilla.

RMx Shift -sarja on saatavilla Corsairilta seuraavin suositushinnoin:

Lähde: Sähköpostitiedote