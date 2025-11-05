G2-sarja rakentuu AK400:n, AK500:n ja AK620:n päivitetyistä malleista, mutta AK700 Digital NYX on täysin uusi tornicollerimalli.

Coolereistaan parhaiten tunnettu DeepCool on päivittänyt prosessoricoolerivalikoimaansa laskentatavasta riippuen neljällä tai seitsemällä uudella mallilla. Kaikki uutuudet ovat ilmajäähdytteisiä tornicoolereita.

AK700 Digital NYX on täysin uusi malli AK-sarjassa ja se on varustettu peräti seitsemällä lämpöputkella ja Core Touch Technology 2.0:aan perustuvalla kylmälevyllä. Coolerin kantta koristaa uusi digitaalinen näyttö, joka näyttää prosessorin lämpötilan, käyttöasteen, kulutuksen ja kellotaajuuden reaaliajassa.

Uuden AK700 Digital NYXin jäähdytyksestä huolehtii uusi nestelaakeroitu 120 mm:n tuuletin, joka toimii 0-2700 RPM:n nopeudella ja tuottaa maksimissaan 36 dBA melua. Tuuletin tuottaa ilmavirtaa maksimissaan 77,23 CFM ja staattiseksi paineeksi ilmoitetaan 5,13 mmAq. Tuulettimen voi halutessaan jättää tekoälyn ohjattavaksi, mutta tarjolla on myös esiasetettuja toimintatiloja.

AK G2 ja AK G2 Digital NYX edustavat toista AK-sukupolvea ja ne eroavat toisistaan kannen osalta. Perusmalleissa kansi on puukuvioitu ja Digital NYXissä varustettu AK700:ää vastaavalla näytöllä. Sekä AK G2 että G2 Digital NYX tulevat saataville neljällä lämpöputkella ja yhdellä jäähdytystornilla AK400 G2 -malleina, paksummalla jäähdytystornilla ja viidellä lämpöputkella varustettuna AK500 G2 -malleina sekä kuudella lämpöputkella ja kahdella jäähdytystornilla varustettuna AK620 G2 -malleina. AK G2 -sarjaa esiteltiin alun perin Computex-messuilla.

AK620 G2 ja AK620 G2 Digital NYX on varustettu kahden tornin rakenteen vuoksi kahdella 120 mm:n tuulettimella. Tuulettimet toimivat 0-2000 RPM:n alueella ja tuottavat maksimissaan 57,76 CFM:n ilmavirran, 2,78 mmAq:n ilmanpaineen ja 28,87 dBA melua.

AK500 G2 ja AK500 G2 Digital NYX sekä AK400 G2 ja AK400 G2 Digital NYX on varustettu vain yhdellä tuulettimella. Niissä käytetään yhtä ja samaa 0-2200 RPM:n alueella toimivaa 120 mm:n tuuletinta, joka tuottaa maksimissaan 63,4 CFM:n ilmavirran, 3,33 mmAq:n ilmanpaineen ja 31,45 dBA melua.

Kaikki DeepCoolin uutuuscoolerit tulevat saataville sekä mustina että valkoisina versioina. Ne tukevat AMD:n AM4- ja AM5-kantoja sekä Intelin LGA115X/1200/1700/1851-kantoja. Yhtiö ei ilmoittanut coolereiden hintoja lehdistötiedotteissaan.

Lähde: DeepCool (1), (2), (3)