Google nostaa uutuusmallistaan esille mm. täysin litteän takakannen ilman kamerakyhmyjä, mutta toisaalta sama päti monen muun asian tavoin jo edeltäväänkin 9a-malliin.

Google julkaisi tänään odotetusti uuden Pixel 10a –puhelimensa valikoimansa edullisempaan päähän. Puhelin voi vaikuttaa tosin monilta piirteiltään perin tutulta, sillä niin vähän siitä on muuttunut Pixel 9a:n verrattuna.

Googlen mukaan Pixel 10a:n täysin uusia ominaisuuksia aiempiin A-sarjalaisiin verrattuna ovat Satellite SOS -hätäpuhelut satelliitin kautta, Auto Best Take –kameraominaisuus, jolla tekoäly osaa näpätä kuvan parhaalla mahdollisella hetkellä ja tarpeen tullen vaikka yhdistellä useamman otoksen, jotta kaikkien ilmeet ovat kohdillaan, sekä Camera Coach, joka hyödyntää Geminiä opettaakseen käyttäjää ottamaan parempia kuvia.

Pixel 10a:ssa on panostettu paljon kierrätysmateriaalien käyttöön. Alumiinirunko on valmistettu täysin kierrätetystä alumiinista ja takakuoren komposiitista vähintään 81 % on kierrätysmuovia. Puhelimen akun koboltti on sekin täysin kierrätettyä, samoin kuin kaikki puhelimen magneeteissa käytettävät harvinaiset maametallit, värinämoottorin volframi, piirilevyn kupari ja kulta sekä juotosten tinat. Puhelimen 14 muoviosasta 11 käyttää vähintään 30 % kierrätysmuovia.

Rautapuolella uutta on hyvin vähän. Näyttölasi on päivitetty Gorilla Glass i7 -versioon, lataustehoa on nostettu 45 wattiin ja langatonta lataustehoa 10 wattiin, Tensor G4 -piirin modeemi on päivitetty satelliittihätäpuhelut mahdollistavaan Exynos 5400:een ja näytön maksimikirkkautta on parannettu noin 10 %. Googlen mukaan laitteen sisuskalut on suunniteltu uusiksi korjattavuuden parantamiseksi.

Google Pixel 10a:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 153,9 x 73 x 9 mm, 183 grammaa

IP68-suojaus pölyltä ja vedeltä, Corning Gorilla Glass 7i –suojalasi, komposiitti takakansi, alumiinirunko

6,3” Actua pOLED -näyttö, 2424×1080 (422,2 PPI), 60-120 Hz, 2000 nitin HDR-kirkkaus, 3000 nitin piikkikirkkaus

Google Tensor G4 (Cortex X4, 3x Cortex-A720, 4x Cortex-A520, Mali-G715 MP7, Exynos 5400 -modeemi), Titan M2 -tietoturvaprosessori

8 Gt RAM, 128 tai 256 Gt tallennustilaa

Kaksoistakakamera 48 megapikselin pääkamera (f/1.7, 82°, 1/2″ sensori) 13 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 120°, 1/3.1” sensori)

13 megapikselin selfiekamera (f/2.2, 96,1°)

5G, Alle 6 GHz –tuki, LTE, Dual SIM (Nano SIM + eSIM)

Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, Google Cast

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS

5100 mAh akku (tyypillinen, 5000 mAh minimi), 45W USB-C PPS, 10 watin langaton lataus (Qi)

Android 16 (7 vuotta Android-, tietoturva- ja Pixel Drop -päivityksiä)

Google Pixel 10a tulee saataville Lavender-, Berry-, Fog- ja Obsidian-väreissä. Se on hinnoiteltu Suomessa 579 euroon 128 Gt:n ja 679 euroon 256 Gt:n tallennustilalla. Puhelinten toimitukset aloitetaan 5. maaliskuuta.

Lähde: Lehdistömateriaalit (sähköposti)