ComputerBasen sokkotestiin osallistui yli 1000 lukijaa, jotka arvioivat kuvanlaatua DLSS 4.5:n, FSR Upscalingin ja natiivin renderöinnin välillä kuudessa pelissä.

Erilaiset skaalaimet saapuivat DLSS:n eli Deep Learning Super Sampling -teknologianjohdolla markkinoille vuoden 2018 lopulla. NVIDIAn avauksen jälkeen markkinoille on saatu myös kilpailijoiden toteutuksia, käytännössä AMD:n FSR Upscalingin (ent. FidelityFX Super Resolution) ja Intelin XeSS (Xe Super Sampling), sekä joukko FSR-teknologiaan perustuvia variantteja kuten Armin Accuracy Super Resolution.

Skaalainten pääasiallinen idea on tarjota parempaa suorituskykyä renderöimällä peli matalammalla resoluutiolla ja sitten skaalaamalla se halutulle korkeammalle resoluutiolle. Tekniikoita on ollut matkan varrella useita, mutta nykypäivänä useimmat skaalaimista hyödyntävät tekoälyä kuvan muodostamisessa pitääkseen laadun mahdollisimman hyvänä.

Yhtä kauan kuin moderneja skaalainteknologioita on ollut olemassa, on keskusteltu niiden haitoista ja hyödyistä. Joidenkin käyttäjien mielestä skaalaimet ovat jo pitkään tarjonneet natiiviresoluutiota ja siihen yhdistettyä TAA:ta (Temporal Anti-Aliasing) parempaa laatua, kun toisten mielestä skaalainten kuvaan aiheuttamat artefaktit ja muutokset eivät ole parantuneen suorituskyvyn arvoisia.

Nyt saksalainen ComputerBase on teettänyt lukijoillaan laajan sokkotestin tarjoamalla katseltavaksi videotallenteita eri skaalaimilla samoissa tilanteissa. Yksi videoista oli 4K-natiiviresoluutiolla TAA käytössä, toinen DLSS 4.5 Quality-asetuksella ja kolmas FSR Upscaling (FSR 4) Quality-asetuksella, mutta mikä mikäkin videoista oli, ei paljastettu vertailuun osallistuneille.

Sokkotestiin osallistuneilta käyttäjiltä kysyttiin kunkin testipelin kohdalla vain sitä, mikä videoista näytti parhaalta, eikä niitä pyydetty pistämään sen tarkemmin paremmuusjärjestykseen. Vertailu kertoo siis vain sen, kuinka iso osa osallistujista piti mitäkin teknologiaa parhaana, ei sitä, miten kaksi muuta vertautuvat heidän mielestään siihen tai toisiinsa.

Anno 117 –pelin vertailuun osallistui yhteensä 1239 äänestäjää, joiden lisäksi 341 katselijaa jätti äänestämättä. 50,1 % osallistujista piti DLSS 4.5:ttä parhaana, 22,8 % natiivia, 16,5 % FSR Upscalingia ja 10,7 % ei kyennyt sanomaan yhtä muita paremmaksi.

ARC Raiders –pelin kohdalla vertailussa oli mukana 1202 äänestäjää ja 211 katselijaa jätti äänestämättä. Osallistuneista DLSS 4.5:ttä piti parhaana 47,4 %, natiivia 27,3 %, FSR Upscalingia 13,8 % ja 11,5 % ei osannut sanoa, mikä olisi muita parempi.

Cyberpunk 2077:n kohdalla mukana oli 1147 äänestäjää ja 198 jätti äänestämättä. DLSS 4.5:n jälkeä suosi 34,4 % äänestäneistä, natiivia 32,4 %, FSR Upscalingia 10,6 % ja peräti 22,6 % ei osannut asettaa yhtä toisia paremmaksi.

Horizon Forbidden Westissä äänestäjiä oli mukana 1072, joiden lisäksi vertailun katsoi 146 äänestämättä jättänyttä käyttäjää. Äänestäneistä 56,3 % piti DLSS 4.5:n jälkeä parhaana, 19,4 % natiivia, 11,7 FSR Upscalingia ja loput 12,6 % ei osannut asettaa yhtä muiden edelle.

Satisfactoryn kohdalla äänestykseen osallistui 1029 lukijaa ja äänestämättä jätti lisäksi 136 lukijaa. DLSS 4.5 tarjosi pelissä parasta laatua 60,9 %:n mielestä, natiivi 15,1 %:n mielestä ja FSR Upscaling 12,4 %:n mielestä. 119 ei osannut valita, mikä kolmesta näytti parhaalta.

Viimeinen vertailu tapahtui The Last of Us Part II:ssa ja äänensä parhaasta skaalaimesta antoi 1058 käyttäjää. Vertailun katsoi lisäksi 213 lukijaa, jotka eivät äänestäneet lainkaan. Katsojista 40,9 % oli sitä mieltä, että DLSS 4.5 näytti parhaalta, kun natiivia suosi 25,9 % ja FSR Upscalingia 25,3 %. 7,8 % äänestäjistä ei osannut asettaa yhtä toisten edelle.

Keskiarvona kaikista äänestystuloksista DLSS 4.5 tarjosi parasta laatua 48,2 %:n mielestä, natiivi 24 %:n mielestä ja FSR Upscaling 15 %:n mielestä. Keskimäärin 12,8 % ei osannut valita, mikä näistä kolmesta olisi ollut muita parempi. Videot ovat edelleen katsottavissa ComputerBasen verkkosivuilta.

Lähde: ComputerBase