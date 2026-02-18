Uusia iPhone-huippumalleja odotetaan saapuvaksi ensi syksynä.

Uusien iPhone 18 Pro- ja 18 Pro Max -huippupuhelinten julkaisua on uumoiltu syyskuulle, mutta niistä on jo vuodettu teknisiä ominaisuuksia investointifirma GF Securitiesilta. Otsikkokuvassa näkyy myös huhutut värivaihtoehdot, joita Apple mahdollisesti on harkinnut uusille Pro-malleilleen. Nykyinen iPhone 17 Pro (ja 17 Pro Max) julkaistiin viime syyskuussa.

Tulevat iPhone 18 Prot on väitetysti varustettu aiempaa pienemmällä Dynamic Island -saarekkeella, sillä Face ID -tunnistuksen infrapunavalaisin sijoitetaan näytön alle. Lisäksi 48 megapikselin pääkameran arvellaan olevan vaihtuvalla aukkosuhteella varustettu.

Piiripuolelle odotetaan TSMC:n kahden nanometrin prosessilla valmistettavaa A20 Pro -järjestelmäpiiriä entistä paremmalla suorituskyvyllä ja energiatehokkuudella, kun taas 17 Pro -malleissa raksuttaa A19 Pro (3 nm). Myös iPhone 17 -malliston N1-yhteyspiiri – joka hoitaa esimerkiksi Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksiä –, vaihtuu väitetysti uudistettuun N2-malliin, ja nykyinen C1X-modeemi C2-malliin. N2:n ja C2:n tarkemmista ominaisuuksista ei kuitenkaan vielä ole tietoa.

Kuten olemme aiemmin uutisoineet, odotetaan koko iPhone 18 -mallistolle lisäksi totutusta poikkeavaa kahteen osaan jaettua julkaisua, jossa kalliimmat Pro-mallit tuotaisiin markkinoille ensin syksyllä 2026 ja perusmallit vasta keväällä 2027. Syksyn julkaisussa arvellaan nähtävän myös Applen ensimmäinen taittuvanäyttöinen iPhone.

Lähde: MacRumors