16 Gt:n muistilla modattu RTX 3070 suorituskykytesteissä

Testit osoittavat, ettei puheet 8 Gt:n muistin riittämättömyydestä ole tuulesta temmattuja, mutta se pätee vain osaan uusistakin peleistä.

Uutisoimme aiemmin venäläisen modaajan VIK-onin toteuttamasta lähes täysin onnistuneesta GeForce RTX 3070 16 Gt -modista. Nyt kyseinen kortti on päätynyt myös testattavaksi.

YouTube-kanavaa PRO Hi-Tech lainasi VIK-onin modaamaa korttia testatakseen tuplatun muistimäärän vaikutusta suorituskykyyn käytännössä. Testit myös osoittivat, ettei väitteet 8 Gt:n riittämättömyydestä ole täysin tuulesta temmattuja, vaikkei mistään maailmoja mullistavista eroista voidakaan puhua.

PRO Hi-Techin testien mukaan esimerkiksi Watch Dogs: Legionissa kaupungilla juostessa keskimääräinen suorituskyky 1440p-resoluutiolla oli vakiolla GeForce RTX 3070:llä 8 Gt:n muistilla keskimäärin 60 FPS, kun huonoin persentiili oli 35 ja persentiilin kymmenys 24 FPS. 16 Gt:n muistilla keskimääräinen FPS oli vain vähän parempi, 62 FPS, mutta huonoimman persentiilin FPS oli peräti 51 ja persentiilin kymmenyksenkin 45 FPS. Toisaalta samassa pelissä on myös alueita, joissa muistin määrällä on vain vähän merkitystä suorituskykyyn. Peli varaa käyttöön hieman yli 8 Gt muistia, jos sitä on saatavilla.

Cyberpunk 2077:ssä muistin määrällä ei ole 1440p-resoluutiolla juurikaan merkitystä, vaikka 16 Gt:n mallilla pudotukset ruudunpäivitysnopeudessa olivatkin aavistuksen pienempiä. Näytönohjaimen muistia varattiin Cyberpunkissa noin 7-7,5 Gt mallista riippumatta. Ghost Recon Breakpointissa muistinvaraus nousee 16 Gt:n mallilla yli 10 gigatavuun, mutta Watch Dogsista poiketen se näkyy vain huonoimmassa persentiilin kymmenyksessä, joka oli 16 Gt:n mallilla 30 FPS eli tuplat verrattuna 8 Gt:n 15 FPS:ään.

Godfall-pelissä RTX 3070 16 Gt:n muistia varataan yli 11 Gt, mikä näkyy myös suorituskyvyssä. Modattu RTX 3070 tarjosi keskimäärin 79 FPS:n suorituskykyä, kun 8 Gt:n modaamaton malli jäi 71 FPS:ään. Heikoimman persentiilin FPS oli 16 Gt:llä 60 ja 8 Gt:llä 51 FPS, kun heikoin persentiilin kymmenykset olivat 44 ja 36 FPS. Pelissä on toisaalta jälleen alueita, joissa muistia varataan selvästi vähemmän, jolloin myös erot korttien välillä katoavat. Pelitestit ajettiin AMD:n Ryzen 9 5900X -prosessorilla.

Lähde: NotebookCheck