Toisin kuin VIK-onin aiemmin modaama 16 Gt:n RTX 2070, 16 Gt:n RTX 3070 pysyi myös vakaana kunhan se pakotettiin pysyvästi 3D-kellotaajuuksille.

YouTubettaja VIK-on julkaisi alkuvuodesta videon, jossa hän esitteli itse modaamaansa GeForce RTX 2070 -näytönohjainta 16 Gt:n muistilla. Vaikka näytönohjain periaatteessa toimi modin jälkeen, se ei ollut enää vakaa.

Nyt VIK-on on saanut käsiinsä GeForce RTX 3070:n ja toistanut operaation. Hän vaihtoi näytönohjaimen alkuperäiset Samsungin valmistamat 8 Gb:n muistisirut saman valmistajan 16 Gb:n siruihin. NVIDIAn Ampere-arkkitehtuuriin perustuvien näytönohjainten BIOSien muokkaaminen ei tällä haavaa onnistu, mutta näytönohjaimen muistikonfiguraatiota on mahdollista muuttaa piirilevyn pintaliitosvastusten kautta. Tällä hetkellä tiedossa on konfiguraatiot Samsungin, Hynixin ja Micronin 8 Gb:n ja 14 Gbps:n muisteille, sekä Samsungin 16 Gb:n ja 16 Gbps:n muisteille. Vaikka VIK-on käyttämät muistisirut oli validoitu 14 Gbps:n nopeudelle, ne toimivat ongelmitta myös 16 Gbps:n nopeudella.

Valitettavasti tie onnistumisiin on usein kuoppainen ja niin tälläkin kertaa. Näytönohjain toimi ja tunnistui oikein GeForce RTX 3070:nä 16 gigatavun 16 Gbps:n muisteilla. RTX 2070:n tavoin se ei kuitenkaan ollut vakaa, vaan näytönohjain kaatuili ja tuotti mustia ruutuja miten sattuu. VIK-on sai ajettua 3DMark Time Spy -testin onnistuneesti vain pitämällä Furmarkia taustalla auki.

VIK-onin onneksi myös ratkaisu epävakauteen löytyi läheltä. Hänen seuraajansa vinkkasivat, että EVGA:n Precision X1 -sovellus mahdollistaisi kellojen pakottamisen pysyvästi 3D-kellotaajuuksille, mikä ratkaisi samalla epävakausongelmat. Hän sai näytönohjaimellaan 3DMark Time Spyssä Furmark taustalla 8246 grafiikkapistettä, 9044 prosessoripistettä ja 8356 yhteispistettä. Pakotetuilla 3D-kellotaajuuksilla grafiikkapisteitä ropisi 13 783, prosessoripisteitä 9556 ja yhteispisteitä 12 925.

