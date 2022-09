Ryzen-prosessoreiden ylikellotusta osaltaan mullistanut Yuri '1usmus' Bubliyn mukaan RMP-profiililla jopa Radeon RX 6800 XT voi peitota GeForce RTX 3090 Ti:n 3DMark Time Spy -testissä.

Ukrainan lahja Ryzen-ylikellotukselle Yuri ’1usmus’ Bubliy on tullut tutuksi DRAM Calculator for Ryzen-, Clock Tuner for Ryzen- ja Hydra-työkaluistaan. Viimeisin eli Hydra on suunniteltu tarjoamaan joustavampia ylikellotusmahdollisuuksia Ryzen-prosessoreille ja 1.2-versiosta lähtien myös Radeon-näytönohjaimille.

Nyt Bubliy kertoo tuovansa Hydraan uuden Radeon Monster Profile -ylikellotusprofiilin. RMP:n merkittävin ominaisuus on korkeampien kellotaajuuksien pyytäminen kultakin jännitetasolta koskematta kuitenkaan esimerkiksi lämpötila- tai sähkövirtarajoihin. Lisäksi profiili laskee esittelydian mukaan muistien jännitettä kuudella prosentilla, joka pienentää niiden kulutusta vaikuttamatta kuitenkaan muistien kellotaajuuteen tai vakauteen.

Vaikka virta- ja lämpötilarajat ovat ennallaan, RMP:n kerrotaan mahdollistavan jopa 300 MHz korkeammat kellotaajuudet Radeon RX 6800 XT -näytönohjaimella kunhan jäähdytys on kunnossa. Bubliyn mukaan referenssimallit kaipaavat kaverikseen tehokkaampaa jäähdytystä, mutta useimmat AIB-mallit kelpaisivat sellaisenaan. Ilmaiseksi tämä ei kuitenkaan tule, vaan RMP-profiileita tulee saataville eri tehonkulutusrajoille.

300 MHz:n parannus on ilmeisesti RMP 370 -profiililla, joka nostaa näytönohjaimen maksimi tehonkulutuksen 370 wattiin. Bubliyn diojen mukaan RMP 370 -profiili riittäisi nostamaan Radeon RX 6800 XT:n 3DMark Time Spyn grafiikkapisteet vakiokellotaajuuksilla saavutetusta reilusta 19 300 pisteestä jopa lähes 22 000 pisteeseen, mikä riittäisi GeForce RTX 3090 Ti:n peittoamiseen sen vakiotaajuuksilla. Maltillisemman RMP 305 -profiilin, jonka kulutusraja on 305 wattia, piisaa noin 21 450 pisteeseen, mikä jää tipan vajaaksi RTX 3090 Ti:n reilun 21 800 pisteen tuloksesta. Bubliy kuitenkin mainitsee diassaan, että profiileita tullaan viilaamaan vielä ennen lopullista julkaisua, mikä saattaa muuttaa tuloksia odotetuista. Radeon Monster Profile -päivitys julkaistaan syksyn aikana.

Lähteet: Tom’s Hardware, 1usmus @ Twitter