Toistaiseksi ei ole vielä varmuutta, tuleeko Predator Project DualPlay myyntiin, vai jääkö se vielä hiottavaksi, mutta Blaze 7:n pitäisi saapua markkinoille lähitulevaisuudessa.

Acer on pitänyt oman Next@Acer -tapahtumansa osana IFA 2024 -messuja. Yhtiö esitteli siellä paitsi valmiita tuotteita, myös mielenkiintoisen pelikannettavakonseptin.

Acer Predator Project DualPlay näyttää päällepäin liki tavalliselta pelikannettavalta. Kahta kytkintä painamalla näppäimistön edestä irtoaa touchpad ja sen kylkiin kiinnitetyt peliohjaimet. Irrotettavaa peliohjainta voi käyttää perinteiseen tapaan tai Nintendo Switchin malliin kahtena miniohjaimena.

Pelisuoritus ei jää valaistuksesta kiinni, sillä ohjaimen peukalotattien ympäriltä ja kannettavan rungon joka puolelta löytyy rutkasti RGB-valoja, unohtamatta tietenkään RGB-valaistua näppäimistöä. Kannettavassa on innovoitu myös äänentoiston saralla lisäämällä siihen kyljistä esiin ponnahtavat kaiuttimet.

Valitettavasti tällä hetkellä ei ole selvää, milloin Predator Project DualPlay tulee myyntiin, vai jääkö se konseptin tasolle odottamaan jatkokehitystä.

Valmiimpaa pelirautaa edustaa uusi käsikonsoliluokan Acer Nitro Blaze 7 -tietokone. Raudan osalta Blaze 7 ei tuo juurikaan erikoisuuksia pöytään, vaan sen sisältä löytyy AMD:n Ryzen 8040 -sarjan prosessori, 2 teratavua tallennustilaa ja 16 Gt LPDDR5x-7500-muistia sekä 2 Tt PCIe Gen 4 NVMe -tallennustilaa.

Kuten jo välkyimmät sherlockholmesit selvittivät Blaze 7:n nimestä, sen näyttö on kooltaan 7-tuumainen. FullHD IPS-kosketusnäyttö päivittyy 144 hertsin virkistystaajuudella ja se tukee vaihtelevaa virkistystaajuutta AMD FreeSync Premium -sertifioidusti.

Langallisia yhteyksiä on tarjolla kahden USB4-C-liittimen edestä ja tallennustilaa voi laajentaa microSD-muistikortilla. Liitinpuolella on myös 3,5 mm:n liitäntä ja tietokoneeseen on upotettu kaksi mikrofonia sekä kaksi yhden watin kaiutinta. Langattomia yhteyksiä tuetaan Wi-Fi 6E- ja Bluetooth 5.3 -tasolla. Pelitietokoneen akun kapasiteetti on 50,04 Wh ja koneen mukana toimitetaan 65 watin USB-C-laturi.

Acer Nitro Blaze 7:n strategiset mitat ovat 256 x 113,5 x 22,5 mm ja 670 grammaa. Se saapuu myyntiin lähitulevaisuudessa ja hintakin varmistuu vasta myöhemmin.

Lähde: Acer