240 ja 360 millimetrin koossa tulevat AIO-nestejäähdyttimet tarjoilevat ARGB-väriloistoa niin tuulettimissa kuin pumppuyksikössäkin.

Saksalainen be quiet! laajentaa ARGB-valaistuksella varustettujen tuotteidensa valikoimaa uusilla AIO-mallisilla Light Loop -nestejäähdyttimillä, joissa on valmistajan omat 120 millimetrin Light Wings LX -tuulettimet ilmaa liikuttamassa. Computex 2024:ssä esitellyt AIO:t tulevat 240 ja 360 mm:n koossa ja niissä on myös nesteenlisäysmahdollisuus, mikä lisää tuotteen pitkäikäisyyttä.

be quiet! lupailee uusien Light Loopien soveltuvan tehokkaimmille Intelin ja AMD:n lippulaivaprosessoreille nopean nestekierron ja kylmälevyn tiheään aseteltujen jäähdytysevien ansiosta pitäen kuitenkin pumpun toimintaäänen samalla hiljaisena. Mukana toimitetaan myös ylimääräinen jäähdytysnestepullo myöhempää täyttöä varten sekä ”ARGB-PWM-Hub”, joka on maksimissaan kuusi tuuletinta hoitava keskitin.

Light Loopit tulevat saataville mustana ja valkoisena 17. syyskuuta seuraavin suositushinnoin:

Light Loop 360mm Black – 160 €

Light Loop 360mm White – 165 €

Light Loop 240mm Black – 130 €

Light Loop 240mm White – 135 €

Lähde: TechPowerUp, Tuotesivut