Predator-uutuus tukee kaksoisresoluutiota 4K- ja FHD-tarkkuuksilla, kun taas 1080p-tarkkuuden Nitro-mallin myyntivaltti on 600 Hz:iin yltävä virkistystaajuus.

Acer on julkistanut kaksi uutta pelinäyttöä, jotka ovat Predator XB323QK V4 ja Nitro XV240 F6. Jälkimmäisessä on erittäin nopea 600 hertsin TN-paneeli, jollainen nähtiin ensimmäisenä maailmassa BenQ:n Zowie XL2586X+ -pelinäytössä tammikuun CES-messuilla.

32-tuumainen Predator XB323QK V4 on 3480 × 2160 pikselin eli 4K-tarkkuuden IPS-näyttö, jossa on 160 Hz:n virkistystaajuus ja 0,5 millisekunnin gray-to-gray-vasteaika. Näyttö tukee kaksoisresoluutiota, eli sen voi nappia painamalla vaihtaa 160 Hz:n 4K-tilasta 320 Hz:n Full HD -tilaan. Käytettävissä on AMD FreeSync Premium Pro ja myös 120 Hz:n DRR-tila eli akkua säästävä dynaaminen virkistystaajuus, joka soveltuu esimerkiksi kannettavan kanssa käytettäväksi. DCI-P3-väriavaruus on katettuna 95-prosenttisesti ja HDR-tukena on tavallinen HDR10. Predatorissa on kaksi HDMI 2.1 -liitäntää sekä yksi DisplayPort 1.4.

Kilpapelaamiseen suunnattu 24-tuumainen ja Full HD -tarkkuuden ”UltraSpeed-näyttö” Nitro XV240 F6 on varustettu 600 Hz:n TN-paneelin lisäksi erittäin matalalla 0,1 ms:n gray-to-gray-vasteajalla. Myös Nitro tukee AMD FreeSync Premium Prota ja DRR:ää. Näytössä on 90 %:n DCI-P3-väriavaruus ja VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti. Liitäntöinä Nitrossa on 2 × HDMI 2.0 ja 1 × DisplayPort 1.4.

Acer on ilmoittanut molempien uutuusnäyttöjen saatavuusajankohdaksi Pohjoismaissa vuoden viimeisen neljänneksen ja eurohinnoiksi 749 euroa (Predator XB323QK V4) sekä 849 euroa (Nitro XV240 F6).

Lähde: Sähköpostitiedote