CES 2025 -messut ovat jo ohi, mutta vilkkailla messuilla pääsi livahtamaan tutkan alta useampiakin mielenkiintoisia uutuuksia. Yksi niistä on BenQ:n pelibrändi Zowien uusi esports-näyttö.

Zowie XL2586X+ on maailman ensimmäinen jopa 600 hertsin virkistystaajuuteen yltävä esports-pelinäyttö. Kuten yleensä ennätysvirkistystaajuuksiin yltävissä pelinäytöissä on ollut tapana, Zowienkin uutuudesta löytyy Fast TN -paneeli, jonka liiketerävyyttä on paranneltu DyAc 2 -teknologialla. DyAc 2 tuo mukanaan kaksoistaustavalaistuksen, jonka avulla voidaan vähentää merkittävästi kuvan häntimistä. Yhtiön markkinointiosaston mukaan sen liiketerävyys peittoaa esimerkiksi OLED-näytöt.

Näytön 24,1” Fast TN -paneeli yltää maltilliseen 1920×1080- eli Full HD -resoluutioon. Yhtiön mukaan päivitetty Fast TN -teknologia vähentää aiempiin Fast TN -paneeleihin nähden ns. overshoot-efektiä, joka aiheuttaa omanlaisiaan haamukuvia. Lisäksi sen Vivid Color Film -kerros lupaa parantaa värimaailmaa jopa 35 %, mikä on ollut TN-paneeleille se tyypillisin kompastuskivi. Näytön tyypilliseksi kirkkaudeksi ilmoitetaan 320 nitiä ja kontrastiksi 1000:1.

Zowie XL2586X+:n näyttöliittimien puolella on tarjolla yksi DisplayPort 1.4- ja kolme HDMI 2.1 -liitäntää, joiden lisäksi näytöstä löytyy luonnollisesti kuulokeliitäntä. Näytön jalka tukee erittäin tarkkaa korkeussäätöä 155 mm:n alueella, 45° kääntöä per suunta sekä -5-35° kallistusta. Se tukee myös Zowien XL Setting to Share -ominaisuutta, jolla saa helposti jaettua omat näyttöasetukset muiden käyttäjien kanssa.

HardwareLuxxin tietojen mukaan näyttö saapunee myyntiin helmikuussa ja sen suositushinnaksi odotetaan Saksassa jopa 1199 euroa.

