OLED-näytöllinen Acer Predator X34 V saapuu kauppojen hyllyille vuoden viimeisen neljänneksen aikana 1299 euron suositushintaan.

Acer on julkistanut uusien pelitietokoneiden lisäksi myös laajennuksia näyttömallistoonsa. Predator-mallistoa valmistaja laajentaa uudella OLED-paneelillisella ultrawide-näytöllä ja Nitro-mallistoaan puolestaan 44,5-tuumaisella 32:9-kuvasuhteen näytöllä.

Acer Predator X34 V on 34-tuumainen 21:9-kuvasuhteen ultrawide-resoluution näyttö OLED-paneelilla ja 1800R-kaarevuudella. Valmistaja kertoo näytön yltävän 175 hertsin virkistystaajuuteen ja vasteajoiksi valmistaja mainostaa 0,1 ms. X34V kattaa 99 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta ja sillä on Vesa True Black 400-, AMD FreeSync Premium- ja VRR-sertifikaatit. Kyseessä on mitä todennäköisimmin Samsungin QD-OLED-paneelia käyttävä näyttö Samsungin Odyssey OLED G8:n ja Philips Evnia 34M2C8600:n tapaan.

Uuden OLED-näytön lisäksi valmistaja on paljastanut tuovansa Acer Nitro -mallistoon myös 44,5-tuumaisen 32:9-kuvasuhteen super ultrawide -näytön AMD FreeSync Premium tuella ja 165 hertsin virkistystaajuudella. Acer Nitro XZ452CU V:n resoluutio on 5120 x 1440 ja sillä on Vesa DisplayHDR 400 -sertifikaatti. Näytön luvataan yltävän 90 prosentin kattavuuteen DCI-P3-väriavaruudesta.

Acer kertoo molempien uutuusnäyttöjen saapuvan kauppojen hyllyille vuoden viimeisen neljänneksen aikana. OLED-näytöllisen Acer Predator X34 V:n suositushinta on 1299 euroa ja 32:9-kuvasuhteen Nitro XZ352CU V:n puolestaan 1099 euroa.

Lähde: Acer