Orion X:n kotelon tilavuus on vain 15,4 litraa ja sekä prosessorin että näytönohjaimen jäähdytyksestä huolehtii erilaiset nestejäähdytysratkaisut.

Acer on julkistanut uusia Predator-malliston kannettavia tietokoneita sekä Predator Orion X -valmispelitietokoneen, joka onnistuu muotoilultaan erottumaan markkinoiden massasta.

Kannettavavalikoimaa valmistaja laajensi uusilla Predator Helios Neo 16:lla, Predator Helios 3D 15:llä ja Predator Triton 17 X:llä sekä Triton 14:llä. Predator Helios Neo 16 ja Triton 17 X ovat nimiensä mukaisesti 16- ja 17-tuumaiset kannettavat tietokoneet, joiden suorituskyvystä huolehtii Intelin tuoreimmat 13. sukupolven Core HX -prosessorit sekä NVIDIAn RTX 40 -malliston näytönohjaimet. Triton 17 X:n myynti alkaa kesäkuussa 4299 euron lähtöhinnoin ja Helios Neo 16:n puolestaan heinäkuussa 1949 euron lähtöhinnoin.

Acer Triton 14 puolestaan on pykälän pienikokoisempi 14-tuumainen pelikannettava, jonka sisuksiin on saatavissa maksimissaan RTX 4070 -näytönohjain ja tarkemmin määrittelemätön 13. sukupolven Intel Core -prosessori. RAM-muistia kannettavaan on saatavissa 32 Gt ja näytöksi tarjolla on jopa IPS-paneelivaihtoehtojen lisäksi myös Mini-LED-paneeli. Kauppojen hyllyille Triton 14:ää voi odottaa heinäkuun aikana 1999 euron suositushinnoin.

Predator Helios 3D 15 puolestaan on nimensä mukaisesti 3D-näytöllä varustettu pelikannettava. Helios 3D 15:n näytön yläpuolella on kaksi käyttäjän silmiä seuraavaa etukameraa, jotka mahdollistavat 3D-efektin ilman erillisiä laseja. Näytön resoluutio on 2D-tilassa 3840 x 2160 ja 3D-tilassa puolestaan 1920 x 2160. Kannettavan sisuksiin on saatavilla nykypäivän tehokannettavalle odotettavat 13. sukupolven Core HX -prosessorit sekä NVIDIAn RTX 40 -malliston näytönohjaimet. Helios 3D 15:n myynti alkaa kesäkuun aikana 3999 euron suositushintaan.

Acer Predator Orion puolestaan on valmispelitietokone, jonka kotelointi onnistuu erottumaan markkinoiden massasta. Kokoonpano on asennettu koteloon niin sanottuun sandwich-asetteluun, eli emolevy on oikeanpuoleisessa kammiossa ja näytönohjain vasemmassa ja kotelon kokonaistilavuus on vain 15,4 litraa. Prosessoria jäähdytetään 240 mm:n AIO-nestecoolerilla.

Näytönohjaimelle valmistaja puolestaan tarjoaa kustomoidun nestejäähdytetyn kokonaisuuden, joka on kuitenkin asennettu suoraan korttiin itseensä perinteisten jäähdytysratkaisujen tapaan. Acerin mukaan tämä kustomoitu nestejäähdytysblokki tarjoaa perinteisiä ilmajäähdytysratkaisuja hiljaisemman suorituskyvyn.

Orion X erottuu markkinoilta myös ulkonäöltään. Etupaneeliin on sijoitettu kolme Zone-merkintää, jotka valmistajan mukaan helpottavat sisuksiin käsiksi pääsyä. Ykkösalueen takana on prosessoripuoli, kakkosalueen takana näytönohjain ja kolmosalueen takana puolestaan prosessorin nestejäähdytin. Lisäksi kotelon päällä on erillinen esiin nostettava kuuloketeline.

Predator Orion X:n sisuksiin on saatavissa huippurautaa, sillä kokoonpanon voi varustaa maksimissaan Intelin Core i9-13900KS -prosessorilla ja NVIDIAn RTX 4090 -näytönohjaimella. Acer Predator Orion X saapuu myyntiin vuoden kolmannellä neljänneksellä 3999 euron lähtöhinnoin.

Lähde: Acer